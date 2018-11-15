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Разыскиваемый Интерполом немец скрывался в Белой Церкви

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Полиция заявляет о поимке иностранца, разыскиваемого Интерполом. Подробности сообщаются на официальном сайте Нацполиции.

Гражданин Германии, которого в суде признали виновным в финансовом мошенничестве, чтобы не попасть в тюрьму, убежал на территорию Украины. Долгое время фигурант скрывался на территории Киевской области. Сейчас он задержан.

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины получили информацию в отношении гражданина Германии, незаконно проживающего на территории Украины. Проведенной проверкой было установлено, что 41-летний иностранец бежал из своей страны, чтобы избежать правосудия.

На родине он был признан виновным в систематических финансовых махинациях, причинивших более 50 000 евро материального ущерба, и приговорен к лишению свободы. Жертвами мошенника стали как юридические, так и физические лица.

Пересекая границу Украины, беглец поселился в городе Белая Церковь Киевской области. Женился и наладил собственный бизнес. Все это время подозреваемый в аферах иностранец находился в международном розыске по базе Интерпола (о чем работникам ДВБ НПУ было известно).

Выяснилось, что на неоднократные запросы ведомства в милицию/полицию поступали отписки о том, что указанный гражданин не обнаружен на территории Киевской области. Впоследствии оперативники внутренней безопасности установили, что надежность укрытия иностранец себе обеспечил путем дачи взяток «нужным людям» в правоохранительных структурах.

Работники ДВБ НПУ совместно с Интерполом, Управлением патрульной полиции Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры задержали немца по месту жительства и доставили в суд. Решением суда к гражданину Германии применен экстрадиционный арест до решения вопроса о его выдаче и фактической передачи.

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