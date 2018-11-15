Сегодня 15 ноября 2018 года, 12:41

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании по делу о «долге Януковича»

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании на решение английского суда, который поддержал апелляцию Украины в споре с РФ по так называемому долгу Януковича на 3 млрд долларов. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Минфин РФ.

Сообщается, что апелляцию в Верховный суд подала компания The Law Debenture Trust Corporation, которая представляет интересы РФ. Ожидается, что рассмотрение апелляции состоится не ранее июня 2019 года.

Напомним: Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому долгу Януковича на 3 млрд долларов США. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора «в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела».

В декабре 2013 года Украина выпустила еврооблигации на 3 млрд долларов под 5% годовых, которые выкупил российский Минфин. Иск о взыскании задолженности с Украины российский Минфин подал в феврале 2016 года.

Кроме того, в марте 2017 года Министерство финансов России сообщило о том, что суд Лондона обязал Украину вернуть 3 млрд долларов плюс проценты по купленным Россией облигациям.