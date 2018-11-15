Сегодня 15 ноября 2018 года, 12:41

Определены условия обеспечения работников МВД жильем в лизинг

Правительство одобрило обеспечение работников системы Министерства внутренних дел жильем в лизинг. На рассмотрение правительства МВД внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта по приобретению жилья для работников. Об этом говорится на сайте КМУ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД предлагает новую программу финансового лизинга, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях.

«Распределение платежа будет выглядеть следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что при выслуге от 5 до 10 лет ежемесячный платеж уменьшается на 10%, от 10 до 15 лет — на 20%, от 15 лет — на 30%. Кроме того, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка.

Арсен Аваков отметил, что для участия в программе необходимо несколько условий: выслуга не менее двух лет, кроме участников боевых действий; не менее пяти лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга — не более 20 лет. Также есть опция досрочного погашения.

Министр подчеркнул, что сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 25% от денежного обеспечения.

Арсен Аваков отметил, что если полицейский или спасатель получит ранения во время выполнения задач, МВД возьмет выплаты за квартиру на себя.

Если человек уволится до того момента, как выплатит сумму лизинга, он должен будет компенсировать оставшуюся сумму.