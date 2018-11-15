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Направлено в суд дело относительно лица, участвовавшего в аннексии Крыма

15 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Главная военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации (РФ), который принимал участие в аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Как установило следствие, этот офицер в феврале — марте 2014 года находился на территории Автономной Республики Крым и принимал участие в определенных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

«Он также способствовал беспрепятственному вторжению российских военнослужащих для военной оккупации территории полуострова Крым, подстрекал военнослужащих ВМС ВС Украины в совершении государственной измены и совершил пособничество в ведении агрессивной войны против Украины», — отметили в ГПУ.

Сегодня обвиняемый офицер объявлен в розыск. Также суд предоставил разрешение на его задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Российского военного обвиняют в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса: пособничество и подстрекательство; посягательство на территориальную целостность, что привело к тяжким последствиям; государственная измена; совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; ведение агрессивной войны.

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