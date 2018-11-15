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КМУ: привлечение Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В правительстве прокомментировали заявления о возможных злоупотреблениях при привлечении иностранных юрсоветников для представительства в резонансном арбитражном процессе.

«Сегодня Украина является участником крупнейшего в истории страны судебного процесса, в рамках которого структуры, приближенные к одному из одиозных олигархов, пытаются безосновательно взыскать с государства Украина более 5,5 млрд долларов США, — говорится на сайте Кабинета Министров Украины. — Правительство и Министерство юстиции принимают все возможные меры, чтобы защитить интересы Украины в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в рамках данного судебного процесса и не допустить безосновательного взыскания с государства средств, принадлежащих украинским гражданам. Для этого к процессу привлечены лучшие международные юридические советники, которые имеют успешный опыт в такого рода делах».

«Запуск грязной информационной кампании» об открытии якобы уголовных дел по факту возможных злоупотреблений служебным положением со стороны бывшего главы правительства Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко в рамках привлечения к вышеупомянутому судебному процессу юридических советников мирового уровня «является не чем иным, как попыткой повлиять на вышеупомянутый процесс, слушания в рамках которого назначены на начало 2019 года», — отмечается в заявлении.

Украинское правительство обращается ко всем правоохранительным органам, в первую очередь — к Национальному антикоррупционному бюро Украины, с призывом принять все возможные законные меры в пределах своей компетенции, чтобы не допустить использования своих структур как средства влияния и давления на государство со стороны одиозных олигархов. «Правоохранительные органы не должны стать инструментом, который повредит интересам государства в этом и в других международных судебных процессах», — указывается в сообщении КМУ.

«Напомним: недавно в СМИ была распространена ложная информация о возможном злоупотреблении властью и служебным положением со стороны бывшего руководства правительства и Министерства юстиции в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Ранее по заявлению подставных лиц Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ зарегистрировать сведения о возможных правонарушениях без указания фабулы дела и фамилий высших должностных лиц», — представили свою версию в правительстве.

Говорится, что привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.

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