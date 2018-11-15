Сегодня 15 ноября 2018 года, 10:38

Великобритания утвердила текст соглашения по условиям Brexit

Правительство Великобритании одобрило текст проекта соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства. Заседание продлилось пять часов, передает AP.

«Это решающий шаг, который позволяет нам сдвинуться с места и завершить сделку в ближайшие дни», — сказала г-жа Мэй. Она выразила уверенность в том, что одобренный вариант соглашения был лучшим из всех возможных.

ЕС и Великобритания одобрили проект договора по Brexit накануне, 13 ноября. В частности, переговорщики согласовали договоренности, которые позволят избежать «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.