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Законопроект КМУ, направленный на сбалансирование пенсионной системы, затронет вопрос ЕСВ

15 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

14 ноября 2018 года на заседании правительства был одобрен проект закона об усовершенствовании функционирования системы общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, повышения качества администрирования и дисциплины уплаты единого социального взноса. Об этом сообщается на сайте КМУ.

Министр социальной политики Андрей Рева во время презентации рассказал о необходимости принятия разработанного Министерством социальной политики законопроекта для стабилизации Пенсионного фонда Украины и повышения уровня пенсионного обеспечения.

По его словам, проведенная в 2017—2018 годах пенсионная реформа позволила повысить уровень пенсионного обеспечения граждан. Так, средняя пенсия в октябре 2017 года выросла почти на 30%, а минимальная пенсия в течение 2017 года увеличилась на 16,4%, однако размер пенсии все еще остается низким. По состоянию на октябрь 2018 года средняя пенсия в Украине составляет 2577 грн, минимальный размер — 1452 грн и с декабря повышается до 1497 грн.

«Следующее повышение пенсий состоится в 2019 году по формуле, предусмотренной законом о пенсионной реформе: средняя заработная плата для расчета пенсий (в настоящее время составляет 3764 грн) будет повышена на коэффициент, равный сумме 50% темпов роста средней заработной платы и 50% темпов роста инфляции. Ресурсное обеспечение для очередного повышения должно формироваться как за счет собственных поступлений Пенсионного фонда, так и за счет государственного бюджета», — заявил чиновник.

Он отметил, что, несмотря на дефицитность Пенсионного фонда, особое внимание уделяется увеличению его собственных поступлений, расширению количества застрахованных лиц, легализации занятости и заработных плат. С этой целью был проведен анализ эффективности уплаты единого социального взноса, в результате чего были выявлены серьезные проблемы в системе его начисления и уплаты.

«Анализ эффективности уплаты ЕСВ обнаружил схемы уклонения от его уплаты на миллиарды гривен, которые недополучает Пенсионный фонд, а затем и граждане — наши с вами родители, не получающие пенсию, которую они действительно заслужили. В 2016 году была снижена на 40% ставка ЕСВ с целью уменьшения нагрузки на работодателей и создания условий для повышения работникам зарплат. Меньшей ставки в странах с подобной демографической нагрузкой нет. Но какой уровень заработных плат имеем сегодня: 75% предприятий в Украине показывают среднюю заработную плату до 4 тысяч гривен, обращаю внимание, что это только частный сектор экономики. Большинство таких предприятий не имеют дифференциации в оплате труда, то есть квалифицированная и неквалифицированная работа по документам оплачивается одинаково. На самом деле большая часть зарплат находится в тени, скрывается с целью уклонения от уплаты ЕСВ», — отметил министр. Вместе с тем было сказано, что предельная сумма уплаты ЕСВ используется для схемы уклонения от уплаты взноса. Зафиксированы случаи, когда в целом на предприятии одному или нескольким лицам насчитывается миллионная заработная плата, которая затем распределяется между другими работниками в конвертах.

Андрей Рева озвучил основные предложения по совершенствованию законодательства об уплате и начисления ЕСВ:

- увеличение максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 25 минимальных зарплат, то есть из суммы 10 4325 гривен;

- установление регрессивной шкалы размера уплаты ЕСВ с целью стимулирования к легализации доходов граждан. Ставка ЕСВ на сумму зарплаты, превышающей максимальную базу, будет уменьшаться до 5% на сумму, превышающую 270 размеров минимальных зарплат;

- установление в законодательстве о труде требования применять на предприятиях принципы дифференциации заработных плат в зависимости от сложности, квалификации и ответственности работы, и установление требования платить ЕСВ руководителям предприятий из расчета двух минимальных заработных плат.

Предлагается также установить ограничения для тех, кто имеет значительную задолженность по уплате единого социального взноса, речь идет о том наборе инструментов, который применяется к должникам по алиментам.

«Пришло время также решать проблему с долгами по возмещению предприятиями льготных пенсий за работников, вышедших ранее на пенсию в связи с вредными условиями труда. Данная проблема нарастала с годами, сегодня эта сумма составляет 12,1 миллиарда гривен. Мы предлагаем заменить возмещение льготных пенсий уплатой повышенного размера ЕСВ для тех и иных рабочих мест, где есть вредные условия труда. По списку номер 1 ЕСВ увеличивается на 15% и по списку номер 2 — до 7%. Для старых долгов в законопроекте определены механизмы рассрочки на срок до 60 месяцев», — заявил Андрей Рева.

Значительное внимание в законопроекте уделено усовершенствованию системы администрирования ЕСВ, предоставлению сервисов застрахованным лицам органами Пенсионного фонда.

Также предусматривается применение риск-ориентированного мониторинга и анализа состояния начисления ЕСВ, контроля его начисления и взыскания, обеспечения тесного взаимодействия с работодателями по исправлению ошибок в начислении для восстановления прав застрахованных лиц.

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