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Энергетические споры: международная практика и украинские перспективы – в фокусе III Legal Energy Forum

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Финальным аккордом III Legal Energy Forum стало обсуждение энергетических споров, которое проходило в формате CASE STUDY. Как отметил «ведущий» дискуссии, партнер ЮФ GOLAW, адвокат Максим Лебедев, если в Украине такая категория споров не распространения, то в мировой практике энергетические кейсы – обычная практика. В качестве примера модератор привел Испанию, где за последнее время было несколько знаковых споров против государства, которые были разрешены в пользу инвесторов.

«Если Украина откажется от, скажем, «зеленого тарифа», как этот шаг расценивать: как нарушение прав инвесторов, или как нормальное явление – государство просто реализует свою регуляторную функцию?», - интересуется модератор у управляющего партнера АО MITRAX, адвоката Кирилла Фесика. «Зеленый тариф» в первую очередь направлен на стимулирование инвестиций в экономику и разработки технологий использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), напоминает г-н Фесик. «Отказ от «зеленного тарифа» рушит всю инвестиционную модель. Однозначно это нарушение», - констатирует он, добавляя: что в этом случае права инвесторов можно и нужно отстаивать в арбитражах.

«В судах Украины тоже можно защищать позицию инвесторов», - заверяет Сергей Севастьянов, заместитель директора по правовому обеспечению и информационной безопасности ООО «УК «Ветропарки Украины». Он рассказывает о примерах 2014-2015 годов, когда государственный регулятор в ручном режиме либо не насчитывал «зеленый тариф», либо занижал 20-50%: практические все без исключения инвесторы тогда отстояли свои права в судах. «Главное – не выиграть суд, а вернуть свои средства», - обращает внимание на другую проблему спикер.

Участники дискуссии также обсудили проблематику исполнения арбитражных решений в энергетических спорах. Как рассказал Максим Кодунов, директор департамента международных споров Министерства юстиции Украины, за всю историю независимости Украины было обращено к исполнению шесть арбитражных решений против нашего государства: все они были исполнены полностью. «Инвестор, в случае выигрыша арбитража против Украины (по Энергетической хартии, или другому договору о защите инвестиций) имеет все основания ожидать, что ему будет выплачена фактическая компенсация», - заверил он.

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