Сегодня 14 ноября 2018 года, 19:36

Что нужно учитывать при создании наблюдательного совета в ООО, рассказала Анна Грищенко

Положения нового закона об обществах с ограниченной ответственностью относительно наблюдательного совета, порядка его формирования и компетенции стали темой лекции руководителя практики слияний и поглощений Pavlenko Legal Group Анны Грищенко.

Как напомнила лектор, раньше создание наблюдательного совета в ООО прямо не предусматривалось, в результате чего часто возникали спорные ситуации. После принятия Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» создание наблюдательных советов приобрело законный статус. Статья 38 этого закона определяет наблюдательный совет как орган регулирования и контроля за деятельностью исполнительного органа.

Возникает резонный вопрос: а требуется ли создание наблюдательного совета в ООО? По словам лектора, создание этого органа имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К негативным аспектам относятся дополнительные затраты на его создание и содержание, а также рост бюрократии. К положительным — оптимизация управления, контроль за менеджментом и защита бизнеса, и не только от недобросовестного менеджмента, но и от внешних угроз.

Если вы уже определились с вопросом и решили, что наблюдательный совет вам нужен, стоит определить состав совета, причем количество членов совета нужно указать в уставе ООО (идеальный вариант, когда это количество соответствует количеству учредителей, к тому же желательно иметь нечетное количество членов совета).

Чтобы не было проблем с Антимонопольным комитетом Украины, при создании наблюдательного совета нельзя допускать совмещения должностей (назначения на должность лица, которое уже занимает руководящую должность в другой компании), в результате чего могут возникнуть отношения контроля. Это важно учитывать, отметила Анна Грищенко, ведь штраф за концентрацию иногда достигает до 5% годового оборота компании.

Порядок принятия решений наблюдательного совета тоже следует указать в уставе ООО и положении о наблюдательном совете. Лектор советует не перегружать устав лишними положениями, так как в случае необходимости внесения изменений переделывать устав будет сложнее, чем положение. В положении нужно перечислить требования к порядку принятия решений наблюдательным советом: кворум, способ голосования, оформление протокола и т.п.

Каким образом осуществляется выплата вознаграждения членам наблюдательного совета? В любом случае обязательным является заключение трудового или гражданско-правового договора с членом совета, причем гражданско-правовой договор может быть как возмездным, так и безвозмездным. Желательно также разработать положение о вознаграждении, в котором четко указать постоянную и переменную части вознаграждения, а также условия и объемы, по которым определяется переменная часть, подчеркнула Анна Грищенко.

В компетенцию наблюдательного совета может входить принятие решений о совершении отдельных сделок, избрание исполнительного органа и установление вознаграждения, а также менее важные вопросы, такие как созыв собрания, создание подразделений и выбор аудитора. Важно разграничивать компетенции наблюдательного совета и общего собрания — они не должны быть тождественными. Наблюдательный совет, как правило, подотчетен общему собранию, однако лектор советует детально прописать в уставе процедуру подготовки и подачи периодической отчетности.

Вопрос ответственности всегда болезненный, тем более связь между действиями или бездействием того или иного члена наблюдательного совета и причиненными убытками, как правило, доказать сложно. Впрочем, полномочия того или иного члена наблюдательного совета могут быть прекращены в любой момент на любых основаниях, что влечет за собой автоматическое прекращение договора с таким членом наблюдательного совета.