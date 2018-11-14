Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 ноября 2018 года, 17:54

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«Деньги за ветер»: участники Legal Energy Forum обсудили перспективы развития в Украине ветроэнергетического и других рынков возобновляемой энергетики

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Третья сессия III Legal Energy Forum была посвящена актуальным вопросам и правовым аспектам возобновляемой энергетики. Модератором обсуждения выступил Ярослав Петров, партнер Asters.

Вначале участники сфокусировались на современных тенденциях развития ветроэнергетического рынка в Европейском Союзе и в Украине, о которых рассказал Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации. Как отмечалось, в первой половине 2018 года ветровая отрасль материковой части Украины произвела 0,57 ТВт/ч электроэнергии, или около 0,8% национального потребления электроэнергии. В то же время во многих европейских государствах такие показатели значительно выше, и рынок ветроэнергетики активно развивается. Среди главных преимуществ такой технологии возобновляемой энергетики — неисчерпаемость ее запасов, отсутствие необходимости применения водного ресурса — самого дефицитного в мире, и практически нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу. «Ветроэнергетика — очень перспективная технология как для инвесторов, так и для девелоперов», — констатировал г-н Конеченков.

На поддержке возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине — нюансах «зеленого тарифа» и аукционах акцентировала внимание участников форума Марина Грицышина, советник ЮФ Sayenko Kharenko, отметив, что последние изменения в подходах поддержки ВИЭ являются закономерными и соответствуют мировой практике. «Введение конкурентных механизмов стимулирования ВИЭ в форме аукционов соответствует подходам ЕС к дальнейшей поддержке ВИЭ», — констатирует спикер. В то же время, по ее словам, существует много открытых вопросов, касающихся проведения аукционов, скажем, относительно даты начала аукционов, его участников и производителей ВИЭ, которые будут получать «зеленый тариф», и условий участия в аукционах, в частности, размера банковской гарантии.

На правовом обеспечении девелопмента и структурировании сделок в сфере возобновляемой энергетики сосредоточился Андрей Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL. Девелопмент проектов в сфере возобновляемой энергетики — это в первую очередь предпринимательская деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли, то есть это бизнес. «Это деятельность по подготовке технической, трансакционной и разрешительной документации, приобретению прав на земельные участки для строительства, вводу в эксплуатацию и эксплуатации электростанций, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, а также деятельность по строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации таких электростанций», — подчеркивает Андрей Оленюк, детально рассказывая о ключевых лицах в процессе такого девелопмента, его этапах и нюансах due diligence.

«Проектное финансирование в сфере возобновляемых источников энергии, bankability договора купли-продажи электроэнергии из возобновляемых источников» — с такой темой на форуме выступили Марина Ильчук и Владимир Кольвах, старшие юристы МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Проектное финансирование — это, как подчеркнули спикеры, «финансирование инвестиционных, в частности инфраструктурных, проектов, при котором источником обслуживания долгового обязательства являются денежные потоки, генерируемые при их реализации». Также эксперты провели краткое сравнение «сентябрьского», «январского» и нового проекта типового РРА и рассказали, чего не хватает всем трем версиям РРА, чтобы назвать договор bankable.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом