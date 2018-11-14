Сегодня 14 ноября 2018 года, 17:54

«Деньги за ветер»: участники Legal Energy Forum обсудили перспективы развития в Украине ветроэнергетического и других рынков возобновляемой энергетики

Третья сессия III Legal Energy Forum была посвящена актуальным вопросам и правовым аспектам возобновляемой энергетики. Модератором обсуждения выступил Ярослав Петров, партнер Asters.

Вначале участники сфокусировались на современных тенденциях развития ветроэнергетического рынка в Европейском Союзе и в Украине, о которых рассказал Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации. Как отмечалось, в первой половине 2018 года ветровая отрасль материковой части Украины произвела 0,57 ТВт/ч электроэнергии, или около 0,8% национального потребления электроэнергии. В то же время во многих европейских государствах такие показатели значительно выше, и рынок ветроэнергетики активно развивается. Среди главных преимуществ такой технологии возобновляемой энергетики — неисчерпаемость ее запасов, отсутствие необходимости применения водного ресурса — самого дефицитного в мире, и практически нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу. «Ветроэнергетика — очень перспективная технология как для инвесторов, так и для девелоперов», — констатировал г-н Конеченков.

На поддержке возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине — нюансах «зеленого тарифа» и аукционах акцентировала внимание участников форума Марина Грицышина, советник ЮФ Sayenko Kharenko, отметив, что последние изменения в подходах поддержки ВИЭ являются закономерными и соответствуют мировой практике. «Введение конкурентных механизмов стимулирования ВИЭ в форме аукционов соответствует подходам ЕС к дальнейшей поддержке ВИЭ», — констатирует спикер. В то же время, по ее словам, существует много открытых вопросов, касающихся проведения аукционов, скажем, относительно даты начала аукционов, его участников и производителей ВИЭ, которые будут получать «зеленый тариф», и условий участия в аукционах, в частности, размера банковской гарантии.

На правовом обеспечении девелопмента и структурировании сделок в сфере возобновляемой энергетики сосредоточился Андрей Оленюк, партнер ЮК EVERLEGAL. Девелопмент проектов в сфере возобновляемой энергетики — это в первую очередь предпринимательская деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли, то есть это бизнес. «Это деятельность по подготовке технической, трансакционной и разрешительной документации, приобретению прав на земельные участки для строительства, вводу в эксплуатацию и эксплуатации электростанций, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, а также деятельность по строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации таких электростанций», — подчеркивает Андрей Оленюк, детально рассказывая о ключевых лицах в процессе такого девелопмента, его этапах и нюансах due diligence.

«Проектное финансирование в сфере возобновляемых источников энергии, bankability договора купли-продажи электроэнергии из возобновляемых источников» — с такой темой на форуме выступили Марина Ильчук и Владимир Кольвах, старшие юристы МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Проектное финансирование — это, как подчеркнули спикеры, «финансирование инвестиционных, в частности инфраструктурных, проектов, при котором источником обслуживания долгового обязательства являются денежные потоки, генерируемые при их реализации». Также эксперты провели краткое сравнение «сентябрьского», «январского» и нового проекта типового РРА и рассказали, чего не хватает всем трем версиям РРА, чтобы назвать договор bankable.