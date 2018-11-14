Сегодня 14 ноября 2018 года, 17:54

LHS: Мирослав Гнидка о формировании наблюдательного совета

Особенности формирования наблюдательных советов в компаниях публичного и частного права стали темой лекции руководителя юридического департамента группы компаний Merx, адвоката Мирослава Гнидки. Он рассказал слушателям Lеgal High School о международном опыте и украинских проблемах формирования наблюдательных советов.

По словам лектора, в мировой практике корпоративного управления применяются такие модели корпоративного управления, как:

— одноуровневая (англосаксонская) модель — предусматривает функционирование в обществе унитарного органа управления — совета директоров;

— двухуровневая (континентальная) модель построения органов управления обществом, то есть подразумевает наличие, кроме общего собрания, исполнительного и наблюдательного органов управления;

— альтернативная модель — предоставляет обществам возможность формирования в обществе наблюдательного органа;

— смешанная модель — закрепляет унитарную модель, но предполагает обязательное формирование наблюдательного органа при определенных условиях.

В украинских реалиях наблюдательный совет акционерного общества является коллегиальным органом, который обеспечивает защиту прав акционеров общества в пределах компетенции, определенной уставом и настоящим Законом, осуществляет управление акционерным обществом, а также контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа.

Наблюдательный совет является высшим органом управления государственного банка, осуществляющим контроль за деятельностью правления банка с целью сохранения привлеченных денежных средств, обеспечения их возврата вкладчикам и защиты интересов государства как акционера государственного банка, а также иные функции, определенные настоящим Законом.

Общие правила избрания членов наблюдательного совета следующие:

1. Проект повестки дня общего собрания и повестка дня общего собрания акционерного общества утверждаются наблюдательным советом общества, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров — акционерами, инициирующими его проведение.

2. Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания акционерного общества, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества (число кандидатов не может превышать количественный состав каждого из органов).

3. Предложения вносятся не позднее чем за семь дней (а при проведении внеочередного общего собрания — за четыре дня) до даты проведения общего собрания. Предложения относительно кандидатов в члены наблюдательного совета акционерного общества должны содержать информацию о том, является ли кандидат представителем акционера (акционеров) или он выдвигается на должность члена наблюдательного совета — независимого директора. Информация, указанная в предложениях в отношении членов наблюдательного совета акционерного общества, обязательно включается в бюллетень для кумулятивного голосования напротив фамилии того или иного кандидата.

4. В состав наблюдательного совета избираются акционеры или лица, представляющие их интересы (представители акционеров), и/или независимые директора.

Избрание проводится путем кумулятивного голосования: общее количество голосов акционера умножается на количество избираемых членов органа акционерного общества, акционер вправе отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

«При избрании членов наблюдательного совета вместе с информацией о каждом кандидате в члены наблюдательного совета в бюллетене для кумулятивного голосования отмечается, является ли такой кандидат акционером, представителем акционера, группы акционеров или независимым директором», — подчеркнул Мирослав Гнидка.

Полномочия члена наблюдательного совета, избранного кумулятивным голосованием, по решению общего собрания могут быть прекращены досрочно только при условии одновременного прекращения полномочий всего состава наблюдательного совета. В таком случае решение о прекращении полномочий членов наблюдательного совета принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, которые зарегистрировались для участия в собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.