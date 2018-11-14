Сегодня 14 ноября 2018 года, 17:54

LHS: Евгений Петрик рассказал об особенностях проведения общего собрания акционеров

О процедуре проведения и обжалования решений общего собрания акционеров слушателям LHS рассказал Евгений Петрик, директор компании «ЭМКОН».

«Собрание — это небольшое театральное выступление, где каждый участник играет свою роль, и ваша задача, чтобы выступление прошло в позитивном ключе», — начал лекцию Евгений Петрик.

Первый этап проведения общего собрания — регистрация акционеров. Рассказывая о нюансах регистрации для участия в общем собрании акционеров, лектор обратил внимание, что председатель регистрационной комиссии избирается простым большинством голосов ее членов до начала проведения регистрации. При этом требования относительно количественного и качественного состава регистрационной комиссии Законом Украины «Об акционерных обществах» не установлены. Лектор советует определять количество членов регистрационной комиссии в зависимости от прогнозируемого количества акционеров, которые придут на собрание. Что касается времени, необходимого для регистрации, то поскольку большинство акционеров все равно приходят в последние 15–20 минут до конца регистрации, отводить на эту процедуру много времени нецелесообразно, считает Евгений Петрик. «Ажиотаж под конец регистрации будет в любом случае, поэтому эта проблема решается количеством мест для регистрации», — рекомендует лектор.

Идентификация акционеров проводится на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, но сам порядок идентификации закон не устанавливает, подчеркнул Евгений Петрик. В то же время регистрационная комиссия вправе отказать в регистрации акционеру (его представителю) лишь в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, идентифицирующих его личность (личность его представителя), а в случае участия представителя акционера — и документов, подтверждающих его полномочия на участие в общем собрании (часть 3 статьи 40 Закона Украины «Об акционерных обществах»). При отказе в регистрации обязательно следует ссылаться на конкретное основание, предусмотренное законом.

Перечень акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, подписывает председатель регистрационной комиссии. Как напомнил лектор, с 6 января 2018 года перечень не является приложением к протоколу общего собрания акционеров.

Рассматривая институт представительства на общем собрании, спикер обратил внимание на представительство по доверенности. В частности, во время голосования представитель по доверенности должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием, выданным акционером. В противном случае представитель голосует на свое усмотрение. При этом закон не устанавливает требования относительно проверки счетной комиссией и другими органами общего собрания, как именно проголосовал представитель, получивший задание от акционера.

Определяя кворум общего собрания, нужно иметь в виду, что при подсчете не учитываются выкупленные акции; акции, принадлежащие юридическому лицу, находящемуся под контролем акционерного общества (считаются выкупленными); дематериализованные акции, которые были дематериализованы, акции, принадлежащие акционерам, которые не заключили договор с депозитарным учреждением. Спорным пока еще остается вопрос, включать ли акции, информация о владельцах которых не раскрывается в реестре владельцев именных ценных бумаг, отметил лектор.

Многое зависит от председателя собрания, особенно в решении конфликтных вопросов, уверен Евгений Петрик. Лектор рекомендует, чтобы собрание проводил руководитель общества, поскольку, как свидетельствует практика, именно этому лицу больше доверяют миноритарные акционеры.

Жизнь после собрания не заканчивается. Законодательством предусмотрено право обжалования его решений. Так, в случае, если решение общего собрания или порядок принятия такого решения нарушают требования закона, других актов законодательства, устава или положения об общем собрании акционерного общества, акционер, права и охраняемые законом интересы которого нарушены таким решением, вправе обжаловать это решение в суде в течение трех месяцев с даты его принятия (часть 1 статьи 50 Закона Украины «Об акционерных обществах). Также лектор обратил внимание, что обжаловать решение общего собрания об отказе в реализации права требовать осуществления обязательного выкупа обществом принадлежащих ему голосующих акций можно только при условии письменного отказа. В любом случае акционер может подать жалобу в НКЦБФР. Евгений Петрик подчеркнул, что НКЦБФР не имеет полномочий отменять решения, принятые общим собранием, но привлечение НКЦБФР может привести к неприятным последствиям. «Так, в случае непредоставления информации, которую запрашивает комиссия, вы считаетесь потенциальным штрафником», — предупреждает лектор.