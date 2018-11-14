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Сегодня 14 ноября 2018 года, 16:11

Адвокаты не обязаны платить ЕСВ за периоды, когда не получали доходов

Такую позицию занял Кассационный административный суд в составе ВС, приняв соответствующее постановление: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77661749.

В частности, суд указал, что уплата ЕСВ связана с получением дохода. Адвокат дохода не получал, при этом в спорный период за него ЕСВ уплачивал работодатель.

Отдельно суд обратил внимание, что все несогласованности налоговых законов относительно практики ЕСПЧ надо толковать в пользу налогоплательщика.

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