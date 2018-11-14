Об эволюции энергетических рынков дискутировали участники второй сессии III Legal Energy Forum. Модератором сессии выступил директор, руководитель отдела юридического консультирования KPMG Law Ukraine Юрий Кацер. По его словам, сектор энергетики в последние три-четыре года больше всего подвергался реформированию. Отрасль находится под особым вниманием международных партнеров. В этом можно усматривать как позитив, так и негатив.
Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат Украины Алексей Рябчин остановился на вызовах в формировании политики в сфере энергетики. Первый из них — отсутствие прогнозируемости: как правило, за месяц до нового года Украина получает новые налоги. Этот год не исключение — вводится налог на углерод. Второе — принятие закона еще не гарантирует его исполнения. Показательным примером является закон о Фонде энергоэффективности, который правительство имплементирует его уже полтора года. Это приводит к третьему вызову — отсутствию профессионализма.
Затем директор департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулешова рассказала о формировании конкурентных отношений на рынке электрической энергии в ходе либерализации и евроинтеграционных процессов. По ее словам, весь рынок электрической энергии зарегулирован. Вместе с тем при анализе структуры рынка заметно наличие структурных признаков доминирования отдельных компаний, и Комитет отдает себе отчет в том, что рынок в один момент не может стать конкурентным. По мнению спикера, конкуренцию отечественным компаниям может составить импорт электрической энергии. АМКУ рекомендовал профильному министерству внести изменения в Порядок составления прогнозированных балансов электрической энергии в части возможности привлечения импорта электроэнергии. Однако рекомендация в жизнь пока не воплощена. Говоря об оптовом рынке, спикер акцентировала внимание на необходимости внедрения биржевой торговли электрической энергией.
Конкуренция на пострегулирующих рынках электроэнергетики — опытом ЕС поделился старший юрист практики антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger Александр Дякулич. Директорат по конкуренции Европейской комиссии в 2007 году исследовал особенности, нормативную базу, рынок электрической энергии и газа и пришел к неутешительным выводам о том, что якобы либерализированные рынки работают не эффективно (высокая конкуренция, недостаточная интеграция рынка, низкий уровень ликвидности, преимущество нерыночного механизма ценообразования, низкий уровень привлечения потребителя и т.д.). По результатам отчета Еврокомиссия открыла ряд дел, а также был принят Третий энергетический пакет 2009, который усиливает антимонопольное регулирование в сфере энергетики. Подводя итоги выступления, г-н Дякулич отметил, что либерализация не должна быть целью. Главная цель — свободная конкуренция на рынке и прогнозируемые правила игры.
Подготовка к работе на новом рынке с точки зрения оператора системы передачи — с такой темой выступил директор по юридическому обеспечению НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков. Г-н Юрков выделил следующие составляющие нового рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок на сутки вперед, внутренний суточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Если говорить о финансах, то рынок выглядит намного сложнее. Несмотря на некоторые юридические, технические и организационные моменты, «Укрэнерго» к запуску нового рынка будет готов с 1 июля 2019 года.
Актуальные вопросы судебной практики рассмотрения споров о взыскании стоимости предоставленных оператором ГТС услуг балансировки раскрыл партнер АО «Шкребец и Партнеры» Андрей Сивак. Тарифообразование, состояние расчетов на рынке газа, исполнение обязанностей — эти и другие вопросы оказываются в фокусе внимания судебной практики. По состоянию на начало отапливаемого сезона 2018/2019 около 27,5 млрд грн, по данным бухгалтерского учета оператора газотранспортной системы (ГТС), составляет задолженность субъектов хозяйствования за услуги по балансированию. Г-н Сивак уточнил, что оператор ГТС инициировал десятки исков о взыскании задолженности субъектов рынка природного газа. Также открыты уголовные производства по факту несанкционированного отбора газа субъектами рынка природного газа. Также он остановился на проблемных моментах применения Кодекса ГТС в судебной практике: применение коэффициентов компенсации к объемам природного газа, отобранных операторами газораспределяющих сетей; осуществление оператором ГТС корректировки расчетов небаланса заказчиков услуг транспортировки постфактум в отношении предыдущих периодов и др.
Есть ли будущее у проектов ГЧП в сфере энергетики в Украине? На этот вопрос ответил старший юрист МЮФ Baker McKenzie Андрей Москалик. Он подчеркнул, то пока успешного примера ГЧП в сфере энергетики нет, но бизнес возлагает большие надежды на такие формы сотрудничества. Спикер выделил следующие виды договоров ГЧП в энергосфере: о поиске, разведке месторождений и добыче сырья; производстве, транспортировке и поставке тепла; распределении, поставке газа, электроэнергии, производстве и внедрении энергосберегающих технологий. Если говорить о преимуществах ГЧП, то для государства это истории реализации успешных проектов для восстановления интереса больших инвесторов, стимулирование реальных инвестиций в экономику, развитие энергетических рынков, реализация проектов социального значения; для инвесторов — партнерство на высшем уровне, продолжительность партнерства (до 50 лет), гарантии от неблагоприятных изменений законодательства.
В завершение секции менеджер по регуляторной политике «ДТЭК Нефтегаз» Юлия Боржемская сосредоточилась на факторах, стимулирующих рост добычи углеродов в Украине. Украина, по ее словам, находится на третьем месте по объемам запасов углеродов. В числе факторов увеличения добычи углеродов г-жа Боржемская назвала равный доступ к недрам, стабильную прозрачную регуляторную среду и благоприятную фискальную политику.
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