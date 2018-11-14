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Legal Energy Forum: за последние три-четыре года сектор энергетики реформировался наиболее существенно — Юрий Кацер, KPMG Law Ukraine

Ю.Кацер: отрасль находится под особым вниманием международных партнеров

Об эволюции энергетических рынков дискутировали участники второй сессии III Legal Energy Forum. Модератором сессии выступил директор, руководитель отдела юридического консультирования KPMG Law Ukraine Юрий Кацер. По его словам, сектор энергетики в последние три-четыре года больше всего подвергался реформированию. Отрасль находится под особым вниманием международных партнеров. В этом можно усматривать как позитив, так и негатив.

Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат Украины Алексей Рябчин остановился на вызовах в формировании политики в сфере энергетики. Первый из них — отсутствие прогнозируемости: как правило, за месяц до нового года Украина получает новые налоги. Этот год не исключение — вводится налог на углерод. Второе — принятие закона еще не гарантирует его исполнения. Показательным примером является закон о Фонде энергоэффективности, который правительство имплементирует его уже полтора года. Это приводит к третьему вызову — отсутствию профессионализма.

Затем директор департамента исследований и расследований рынков ТЭК и ЖКХ Антимонопольного комитета Украины Татьяна Кулешова рассказала о формировании конкурентных отношений на рынке электрической энергии в ходе либерализации и евроинтеграционных процессов. По ее словам, весь рынок электрической энергии зарегулирован. Вместе с тем при анализе структуры рынка заметно наличие структурных признаков доминирования отдельных компаний, и Комитет отдает себе отчет в том, что рынок в один момент не может стать конкурентным. По мнению спикера, конкуренцию отечественным компаниям может составить импорт электрической энергии. АМКУ рекомендовал профильному министерству внести изменения в Порядок составления прогнозированных балансов электрической энергии в части возможности привлечения импорта электроэнергии. Однако рекомендация в жизнь пока не воплощена. Говоря об оптовом рынке, спикер акцентировала внимание на необходимости внедрения биржевой торговли электрической энергией.

Конкуренция на пострегулирующих рынках электроэнергетики — опытом ЕС поделился старший юрист практики антимонопольного и конкурентного права АО Arzinger Александр Дякулич. Директорат по конкуренции Европейской комиссии в 2007 году исследовал особенности, нормативную базу, рынок электрической энергии и газа и пришел к неутешительным выводам о том, что якобы либерализированные рынки работают не эффективно (высокая конкуренция, недостаточная интеграция рынка, низкий уровень ликвидности, преимущество нерыночного механизма ценообразования, низкий уровень привлечения потребителя и т.д.). По результатам отчета Еврокомиссия открыла ряд дел, а также был принят Третий энергетический пакет 2009, который усиливает антимонопольное регулирование в сфере энергетики. Подводя итоги выступления, г-н Дякулич отметил, что либерализация не должна быть целью. Главная цель — свободная конкуренция на рынке и прогнозируемые правила игры.

Подготовка к работе на новом рынке с точки зрения оператора системы передачи — с такой темой выступил директор по юридическому обеспечению НЭК «Укрэнерго» Максим Юрков. Г-н Юрков выделил следующие составляющие нового рынка электроэнергии: рынок двусторонних договоров, рынок на сутки вперед, внутренний суточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Если говорить о финансах, то рынок выглядит намного сложнее. Несмотря на некоторые юридические, технические и организационные моменты, «Укрэнерго» к запуску нового рынка будет готов с 1 июля 2019 года.

Актуальные вопросы судебной практики рассмотрения споров о взыскании стоимости предоставленных оператором ГТС услуг балансировки раскрыл партнер АО «Шкребец и Партнеры» Андрей Сивак. Тарифообразование, состояние расчетов на рынке газа, исполнение обязанностей — эти и другие вопросы оказываются в фокусе внимания судебной практики. По состоянию на начало отапливаемого сезона 2018/2019 около 27,5 млрд грн, по данным бухгалтерского учета оператора газотранспортной системы (ГТС), составляет задолженность субъектов хозяйствования за услуги по балансированию. Г-н Сивак уточнил, что оператор ГТС инициировал десятки исков о взыскании задолженности субъектов рынка природного газа. Также открыты уголовные производства по факту несанкционированного отбора газа субъектами рынка природного газа. Также он остановился на проблемных моментах применения Кодекса ГТС в судебной практике: применение коэффициентов компенсации к объемам природного газа, отобранных операторами газораспределяющих сетей; осуществление оператором ГТС корректировки расчетов небаланса заказчиков услуг транспортировки постфактум в отношении предыдущих периодов и др.

Есть ли будущее у проектов ГЧП в сфере энергетики в Украине? На этот вопрос ответил старший юрист МЮФ Baker McKenzie Андрей Москалик. Он подчеркнул, то пока успешного примера ГЧП в сфере энергетики нет, но бизнес возлагает большие надежды на такие формы сотрудничества. Спикер выделил следующие виды договоров ГЧП в энергосфере: о поиске, разведке месторождений и добыче сырья; производстве, транспортировке и поставке тепла; распределении, поставке газа, электроэнергии, производстве и внедрении энергосберегающих технологий. Если говорить о преимуществах ГЧП, то для государства это истории реализации успешных проектов для восстановления интереса больших инвесторов, стимулирование реальных инвестиций в экономику, развитие энергетических рынков, реализация проектов социального значения; для инвесторов — партнерство на высшем уровне, продолжительность партнерства (до 50 лет), гарантии от неблагоприятных изменений законодательства.

В завершение секции менеджер по регуляторной политике «ДТЭК Нефтегаз» Юлия Боржемская сосредоточилась на факторах, стимулирующих рост добычи углеродов в Украине. Украина, по ее словам, находится на третьем месте по объемам запасов углеродов. В числе факторов увеличения добычи углеродов г-жа Боржемская назвала равный доступ к недрам, стабильную прозрачную регуляторную среду и благоприятную фискальную политику.