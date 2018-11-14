Сегодня 14 ноября 2018 года, 14:29

Размежевание судебных юрисдикций в свете новых процессуальных кодексов и практики Большой Палаты ВС

Вопросы размежевания судебной юрисдикции всегда были важны для Украинской правовой системы. Каждая судебная реформа не проходила без соответствующих изменений в процессуальные кодексы. Не стала исключением и нынешняя реформа.

Насколько значимым для новой реформы вопрос размежевания юрисдикции судов можно судить и по тому, что согласно новым редакциям процессуальных кодексов, дело рассматриваемое в порядке кассационного производства подлежит передаче на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда во всех случаях, когда решения предыдущих судов обжалуются на основаниях нарушения правил предметной или субъектной юрисдикции. Безусловно, указанный процессуальный инструмент должен стать действующим механизмом для преодоления хозяйственными, гражданскими и административными судами споров о размежевании их юрисдикций и образования единого подхода в этом вопросе.

В данной статье, на примере обжалования решений субъектов властных полномочий и изменения в понимании субъектной юрисдикции хозяйственных споров проиллюстрированы основные, по нашему мнению, изменения в вопросе размежевания различных судебных юрисдикций, которые возникли после судебной реформы.

Подсудность споров об обжаловании решений субъектов властных полномочий

В первую очередь, норма пункта 1 части 1 статьи 19 КАС Украины в редакции Закона Украины от 3 октября 2017 года №2147-VIII устанавливает, что юрисдикция административных судов распространяется на дела в публично-правовых спорах, в частности, в спорах физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий относительно обжалования его решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов), действий или бездействия.

При этом, в отличие от нормы пункта 1 части 2 статьи 17 КАС Украины предыдущей редакции, указанная норма действующей редакции КАС Украины, уже содержится общее указание на исключение из данного правила, а именно «кроме случаев, когда для рассмотрения таких споров законом установлен иной порядок судебного производства».

Так, согласно пункт 6 части 1 статьи 20 ХПК Украины новой редакции к юрисдикции хозяйственных судов были также отнесены споры о регистрации и учете прав на имущество, которое является предметом спора о праве собственности или ином вещном праве, а также признания недействительными актов, которое нарушает право собственности или любое иное вещное право при соответствующем субъектном составе участников такого спора.

Что же касается ГПК Украины новой редакции, то он, как и в предыдущей своей редакции, формирует общее правило предметной юрисдикции, закрепленное в части 1 статьи 19 ГПК Украины, согласно которому общие суды рассматривают в порядке гражданского судопроизводства дела, возникающие из гражданских, земельных, трудовых, семейных, жилищных и иных правоотношений, кроме дел, рассмотрение которых осуществляется в порядке другого судопроизводства, – «компенсирующая юрисдикция» общих судов, согласно которой в их компетенцию отнесено разрешение всех споров, кроте тех, которые согласно нормам КАС Украины и ХПК Украины рассматриваются в порядке административного или хозяйственного судопроизводства.

Решая вопрос относительно разграничения юрисдикции административных судов с судами хозяйственной и гражданской юрисдикции в спорах, в которых обжалуются решения субъекта властных полномочий, Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 18 апреля 2018 года в деле №607/10615/15-а подчеркнул, что неправильным является распространение юрисдикции административных судов на тот или иной спор только потому, что ответчиком по делу является субъект властных полномочий, а предмет пересмотра касается принятого им акта индивидуального действия.

В деле №910/21404/17 Большая Палата Верховного Суда прямо указала, что при определении предметной юрисдикции дел суды должны исходить из сути права и/или интереса, для защиты которого обратилось лицо, сути заявленных требований, характера спорных правоотношений, обстоятельств по делу.

Так, Верховный Суд отметил, что требование о признании решения незаконным подлежит рассмотрению в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства, если по результатам реализации решения субъекта властных полномочий, которое обжалуется, у физического или юридического лица возникло право гражданское и спорные правоотношения, на которых основывается иск, имеют частноправовой характер. В этом случае, требование о признании решения субъекта властных полномочий незаконным будет рассматриваться как один из предусмотренных статьи 16 ГК Украины способов защиты нарушенного права по иску, поданному в порядке гражданского или хозяйственного судопроизводства.

Четкие критерии разграничения предметной юрисдикции административных судов с судами гражданской и хозяйственной юрисдикции были приведены, например, в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 12 сентября 2018 года в деле №806/1641/17, а именно такими критериями является, во-первых, наличие в них спора о праве гражданском, во-вторых, субъектный состав такого спора.

В то же время, в деле №922/864/17 Большая Палата Верховного Суда в споре о признании незаконным и отмене распоряжения о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству для дальнейшего предоставления в аренду земельного участка, со ссылкой на статью 2 предыдущей редакции и на статью 19 действующей редакции КАС Украины, пришла к выводу о том, что указанный спор не подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а должен рассматриваться административным судом.

Основанием для такого решения послужило то, что само по себе получение разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка не означает принятие положительного решения о предоставлении его в пользование. То есть, в данном случае отсутствует спор о праве гражданском, так как с принятием указанного решения между субъектом властных полномочий и заявителем еще не возникли арендные правоотношения, не возникло у заявителя и какого-либо права на земельный участок. В свою очередь, указанное решение субъекта властных полномочий принято в связи с осуществлением им управленческих функций в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)».

Таким образом, при решении вопроса размежевании юрисдикции административных судов с юрисдикцией хозяйственных или гражданских судов в спорах о обжаловании решений субъектов властных полномочий, первоначально необходимо определить, на что именно направлены исковые требования. Если исковые требования направлены на защиту права собственности или иного вещного права, в том числе, к примеру, путем отмены государственной регистрации такого права и восстановления предыдущей записи о регистрации права за истцом, такой спор подлежит рассмотрению в порядке гражданской или хозяйственной юрисдикции согласно субъектному составу участников спора.

При этом, необходимо обратить внимание на позицию Большой Палаты Верховного Суда в деле №907/1215/15, где было прямо указано, что если юридическое лицо, к примеру, обратилось с иском о признании недействительным и отмене свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество и записи о государственной регистрации этого права, которыми удостоверено соответствующее право собственности на недвижимое имущество физического лица, то такой частноправовой спор по субъектному составу сторон подлежит рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства с учетом того, что решение в деле влияет на права и обязанности данного физического лица. При этом не важно, что формально истцом был определен в иске субъектный состав участников спора, состоящий только из юридических лиц.

Схожие выводы были сделаны Верховный Суд и в других его решениях (к примеру, в делах № 915/127/18, 910/7247/17, 910/13755/17).

Физическое лицо, которое не является предпринимателем, как участник хозяйственного спора

В первую очередь необходимо отметить, что ч. 2 ст. 4 ХПК Украины в новой редакции, в отличии от ч. 1 ст. 1 ХПК Украины предыдущей редакции, был закреплен статус физического лица, не являющиеся предпринимателями, как равного субъекта хозяйственно процесса, на ряду с другими субъектами.

Согласно пунктам 4 и 5 части 1 статьи 20 ХПК Украины новой редакции хозяйственные суды рассматривают дела, в том числе, по спорам, возникающим из сделок относительно акций, долей, паев, других корпоративных прав в юридическом лице, кроме сделок в семейных и наследственных правоотношениях, а также дела в спорах о ценных бумагах, кроме долговых ценных бумаг, владельцем которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем, и векселей, используемых в налоговых и таможенных правоотношениях.

Очевидно, что участником спора о сделках в отношении корпоративных прав в юридическом лице, а также споров о ценных бумагах, могут быть как юридические, так и физически лица не предприниматели, а поэтому такие споры подлежат рассмотрению хозяйственными судами не зависимо от их субъектного состава.

Указанная позиция неоднократно нашла свою поддержку в решениях как общих, так и хозяйственных судов (к примеру, постановления Апелляционного суд города Киева от 22 мая 2018 года в деле №755/4513/2018, от 28 декабря 2017 года в деле №757/59344/17-ц, постановление Ровненского апелляционного хозяйственного суду от 14 мая 2018 года в деле №918/204/18).

При этом, Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 3 октября 2018 года в деле №331/2533/17 в деле, по иску поданному в апреле 2017 года, который касался признания мнимым договора купли-продажи корпоративных прав, заключенного между юридическим и физическим лицом, указала, что хотя между истцом и физическим лицом и возникли правоотношения по гражданско-правовому договору, однако этот договор касается распоряжения корпоративными правами, в следствии чего возникшие между сторонами правоотношения являются хозяйственно-правовыми и подлежат рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства.

Еще более выделяющимся с точки зрения субъектной юрисдикции корпоративных споров является постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 сентября 2018 года в деле №910/18015/17 по иску физического лица к юридическому лицу о взыскании невыплаченных дивидендов, 3% годовых и инфляционных потерь. Вопрос определения юрисдикции в данном деле заключался в том, что истица просила хозяйственный суд взыскать в ее пользу, в том числе, дивиденды по акциям, которые не были уплачены ее мужу и в последствии были унаследованы ею.

Проанализировав данные правоотношения, Большая Палата Верховного Суда сделал выводы о том, что с переходом прав на именные акции, а также на дивиденды по ним, от умершего мужа к истице (также акционера данного общества) в порядке наследования, к последней перешли и соответствующие корпоративные права ее мужа в этом акционерном обществе, в том числе и в отношении правомочий на получение определенной доли его прибыли (дивидендов), а так как ответчик не оспаривает объем имущественных прав, унаследованных истицей от умершего мужа, и порядок их наследования, – этот спор по своей правовой природе является корпоративным и подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства.

Необычно широкий подход разграничения субъектной юрисдикции в спорах между юридическими и физическими лицами был применен Большой Палаты Верховного Суда в деле №910/1733/18.

Так, в указанном споре юридическое лицо обратилось в хозяйственный суд с иском к физическому лицу не предпринимателю о взыскании задолженности по кредитному договору, в котором ответчиком выступал поручителем. Большая Палата Верховного Суда при решении вопроса подсудности указанного спора сделала вывод о том, что с даты вступления в силу ХПК Украины в новой редакции к юрисдикции хозяйственных судов относятся споры относительно сделок, заключенных для обеспечения исполнения основного обязательства, если сторонами этого основного обязательства являются юридические лица и (или) физические лица – предприниматели. В этом случае субъектный состав сторон сделок, заключенных для обеспечения исполнения основного обязательства, не имеет значения для определения юрисдикции хозяйственного суда по рассмотрению соответствующего дела. Иными словами, иск юридического лица к физическому лицу не предпринимателю, как к поручителю, о взыскании задолженности по договору, при условии, что кредитор и должник по основному обязательству является юридическими лицами и (или) физическими лицами – предпринимателями, подлежит рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства.

Делая выводы можно отметить, что новые редакции процессуальных кодексов и активная практика Большой Палаты Верховного Суда свидетельствуют о постепенном отходе от формального подхода к определению юрисдикции того или иного суда, на данный момент все большее значение принимает анализ характера спорных правоотношений и права за защитой которого субъект обратился в тот или иной суд. В свою очередь, на практикующего адвоката в данных реалиях ложится ответственность не только правильно определить подсудность того или иного спора, но и обосновать сделанный им выбор.

Максим Дятель, младший юрист судебного департамента ЮФ «Юрлайн»