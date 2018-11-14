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За тех, кто в море. Что важно знать о крюинговых агентствах

Ксения Проконова

Есть два типа людей, которым знакомо слово «крюинг» — это одесситы и моряки. Это аналог кадрового агентства, посредник между моряком и судном. Крюинговые компании помогают моряку заключить контракт и уйти в рейс. Как и на любом рынке, здесь есть пространство для мошенничества.

Что нужно знать, обращаясь в крюинговое агентство?

1. Проверьте, есть ли лицензия Министерства социальной политики по ссылке.

2. Посмотрите отзывы. Репутация очень важна.

3. Никогда никому не платите без подтверждения. На этом рынке принято много обещать, но ничего не делать. В качестве подтверждения оплаты подойдет квитанция или даже простая расписка, заверенная 2 свидетелями с указанием их паспортных данных. В этом случае у вас появляются шансы отсудить свои деньги, если услугу вам так и не предоставят. Все оплаты на территории Украины совершаются в гривне.

4. Оформляйте необходимые документы сами или же с помощью своего юриста. Львиная доля черных крюингов зарабатывают именно на этих дополнительных услугах. Если на ваше предложение оформить необходимые документы самостоятельно интерес к вам пропадает, вы только что избежали мошенничества.

5. «Отсроченный» контракт. Это когда вам предлагают заплатить сейчас, а отправка на судно будет минимум через месяц. Платить можно только когда подписан контракт, получена судовая роль и есть детали перелета к месту посадки. Важный момент: задержка по отправке на судно – это форс-мажор. Например, судно попало в шторм, судно арестовали и т.п. Как видите, эти причины нельзя было предвидеть. «Отсроченный» контракт же заранее говорит вам о какой-то задержке.

Работу можно искать самостоятельно. Если же вы обратились к посреднику, нужно контролировать каждый его шаг. Обязательства перед вами должны быть зафиксированы письменно, оплаты - проходить по безналичному расчету.

Если что-то пошло не так. Какую ответственность несет крюинг перед моряком?

Крюинговая компания заканчивает свою работу, как только вы подписали договор о трудоустройстве на судно, акт выполненных работ. Далее привлечь ее к ответственности будет крайне проблематично.

Главное, что должна обеспечить крюинговая компания – чтобы моряк уехал с подписанным договором о трудоустройстве. Его отсутствие будет нарушением лицензионных условий. Это чревато прекращением деятельности.

Что делать, когда уходите в рейс? Несколько простых действий смогут обезопасить вас и облегчить работу вашему адвокату, если у вас возникнут неприятности:

1. Оставьте своей семье/адвокату копии всех документов, которые вы оформляли и получали, и информацию о будущем месте работы.

– название судна, его IMO номер

– контакты крюингового менеджера, или того лица, через которое происходило трудоустройство

— контактные данные судовладельца/менеджера судна

– копия индивидуального контракта и копию договора с крюингом

– копию коллективного договора (если есть);

– копию application form. Именно в этой форме указывается ближайший родственник, имеющий право на получение компенсации при гибели моряка;

– копию медицинской справки о годности к рейсу. Этот документ будет аргументом при споре о возмещении медицинских затрат или компенсации по утрате трудоспособности.

Если документы оформляются, подписываются на борту, обязательно сфотографируйте их и сразу же направьте семье/адвокату.

Получите контакты представителя работодателя и страховой компании, работающие в режиме 24/7.

Посмотрите ситуацию в стране, куда направляетесь. Нет ли там угроз.

Запишите контакты посольств и консульств Украины.

Ваши коллеги могут в будущем стать свидетелями каких-то событий. Обменяйтесь с ними контактами и вышлите их семье. В случае неприятностей им будет, с кем связаться.

Подумайте о комфорте своей семьи и заранее оформите доверенность на представительство ваших интересов во время вашего отсутствия.

Моряки на суше, к сожалению, должны выбирать между семьей и бюрократическими нюансами. Для оформления документов дешевле и эффективнее будет нанять юриста. Подумайте заранее о безопасности своей работы.

Ксения Проконова, адвокат, партнер Практики управления конфликтами АО Juscutum