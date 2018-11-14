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Руководитель группы «Нафтогаз» Юрий Витренко в европейском законодательстве о защите экономической конкуренции видит больше перспектив, чем в энергетическом

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках III Legal Energy Forum под руководством старшего партнера Asters Армена Хачатуряна прошло открытое интервью с главным исполнительным директором группы «Нафтогаз» Юрием Витренко. Тема интервью: «На пути к энергонезависимости: как «Нафтогаз» отстаивает интересы государства в международных арбитражах».

Интервьюер начал с горячей темы: трактовки анбандлинга правительством и «Нафтогазом». По словам г-на Хачатуряна, имплементация решения Стокгольмского арбитража по делу между «Газпромом» и «Нафтогазом» усложнило жизнь Украины. «Как бы вы оценили этот комплекс вопросов?», – поинтересовался он. Интервьюируемый ответил, что арбитраж не усложнил вопроса, а просто не решил его. Он подчеркнул, что «Нафтогаз» выиграл по всем пунктам вопросов (хотя ожидалось большая сумма удовлетворвенных трбеований). Теперь, по словам г-на Витренко, есть два варианта развития ситуации: или прекратить транзит газа, или ожидать окончания контракта с «Газпромом». Проблема анбандлинга в юридическом нюансе Третьего энергетического пакета ЕС и заключается в отделении оператора газотранспортной системы. Тем не менее, юридические вопросы никто не решает, поскольку нет пока видения, как решить политические. Юрий Витренко отметил, что много работы предстоит проделать и парламенту, и правительству.

Армен Хачатурян считает, что в этом вопросе Украине не нужно выдумывать велосипед, ведь в Европе анбандлинг – это шаг исполнения Третьего энергетического пакета ЕС. То есть схемы анбандлинга уже известны. Юрий Витренко проанализировал достоинства и недостатки этих схем и рассказал, почему они не могут быть применены в Украине и остановился на единственно приемлемом варианте для Украины.

Что касается исполнения решения Стокгольмского арбитража, то г-н Витренко отметил, что активы «Газпрома» идентифицированы, в трех юрисдикциях продолжается процедура по аресту имущества дочерних компаний и взысканию средств. Для «Газпрома» все эти политические игры по неисполнению решения арбитража не выгодны как репутационно, так и денежно, ведь суммы арестованного имущества в разы больше суммы, которую он должен (2,6 млрд долларов США).

Согласно правовому регулированию, Европейская комиссия имеет право вмешаться в картельный сговор, если он влияет на конкуренцию в Европе в независимости от того, где он произошел. Поэтому в европейском конкурентном законодательстве он видит больше перспектив, чем в европейском энергетическом правовом регулировании.

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