Сегодня 14 ноября 2018 года, 12:47

Legal Energy Forum: привлечение новых инвесторов поможет восстановить энергетическую независимость Украины, – Ольга Белькова, народный депутат

Отмечалось, что парламент за четыре года решил самые болезные вопросы отрасли

Место Украины на энергетической карте Европы выясняли участники первой сессии III Legal Energy Forum, модератором которой выступил старший партнер Asters Армен Хачатурян.

В числе участников дискуссии: заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат Украины Ольга Белькова, директор, руководитель отдела юридического консультирования KPMG Law Ukraine Юрий Кацер, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах и начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР ЭНЕРДЖИ УКРАИНА» Михаил Третьяков.

Решение Стокгольмского арбитража по делу между «Газпромом» и «Нафтогазом» и то, что газотранспортная система в Украине нуждается в реформировании – не обсуждает только ленивый, но статус вопроса по-прежнему не известен. На этом акцентировал внимание г-н Хачатурян. Он отметил, что правительство Украины имеет свои взгляды, «Нафтогаз» – свои, какая же позиция парламента и что лучше для Украины?

Отвечая на этот вопрос, Ольга Белькова самым важным вызовом назвала – зависимость от поставки импортного газа (и не важно из России или Европы). Увеличение добычи газа в Украине – задача номер один. И чтобы воплотить эту задачу в жизнь, необходимо создать рынок газа – у субъектов рынка должны появиться стимулы правильно оперировать газом при этом зависимость от политиков должна быть уменьшена. Г-жа Белькова напомнила, что в Украине был принят закон о рынке природного газа, который содержит требование выделения функций транспортировки с тем, чтобы создать конкурентное поле для всех участников рынка. Критически важно показать, что Украина является стабильным, гарантированным партнером транспортировки газа.

Армен Хачатурян считает, что главная угроза заложена в регулировании. А что думают другие участники, в чем проблема: налоговом регулировании? Отсутствии стимулов, следовательно, технологий, которые идут за стимулами? Народный депутат Украины подчеркнула, что этот состав парламента за четыре года решил самые болезные вопросы отрасли. Не нужно искать крайнего, нужно вместе работать над решением ситуации. Крайне важно в этом контексте – критическое привлечение новых инвесторов, которые помогут восстановить энергетическую независимость Украины. Армен Хачатурян подытожил, что тут, как и в других сферах реформирования, все зависит от наличия политической воли – если она есть, что и результат будет.

Роман Опимах согласился с Ольгой Бельковой: за последние два года 90% пожеланий бизнеса была реализованы. Г-н Опимах остановился на проблеме аукционов и привлечения новых игроков и акцентировал внимание на внедрении механизма внеаукционного предоставления лицензий. Помимо этого было принято постановление о проведении онлайн аукционов, что минимизирует бюрократическое вмешательство.

Продолжая тему газовых аукционов, Юрий Кацер отметил, что это большой шаг вперед. Подход к администрированию процесса значительно улучшился. Тем не менее, существует ряд проблем с юридической техникой. Один из рисков – необходимость согласования участка с областным советом. Другой момент - только резидент Украины имеет право принять участие в торгах. Г-н Кацер подчеркнул, что пока нет четкого ответа на вопрос, может ли нерезидент принять участие через представительство в Украине. Одним из неурегулированных до конца вопросов является необходимость внесения платы за разрешение через 30 дней после публикации протокола торгов без учета такого момента как договоры с отлагательным условием – в связи с необходимостью оценки влияния на окружающую среду.

В сфере нефтепродуктов и газовой отрасли Украина за последние два-три года вошла в зону турбулентности. На этом акцентировал внимание Михаил Третьяков. Военный конфликт на Востоке Украины, санкции, регуляторные изменения…все это только способствует турбулентности. Тем не менее, по его словам, каких-то больших проблем касаемо трейдинга природного газа нет. Г-н Третьяков убежден, что на рынке газа останутся только сильные игроки, которые имеют бэкграунд и запас прочности, позволяющий «играть в долгую». Частные компании уже составляют достойную конкуренцию государственным предприятиям. Весь газ закупается по системе ProZorro – не тот ли это позитив, которые так все хотели?