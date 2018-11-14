Сегодня 14 ноября 2018 года, 11:04

В Киеве проходит III Legal Energy Forum

Каких объемов инвестиций ожидает наша страна после принятия Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергeтики», вступившего в силу 4 октября 2018 года? Как на украинскую энергетику повлияет изменение стратегии ЕБРР? Сохранит ли Украина свой газотранспортный потенциал? Насколько конкурентоспособны украинские энергетические рынки? Ответы на эти и другие вопросы будут искать участники Legal Energy Forum, мероприятия, которое «Юридическая практика» проводит уже третий год подряд. Генеральным партнером форума традиционно выступила ЮФ Asters. Нынешнее мероприятие проводится при поддержке Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Своим видением актуальных тенденций, наметившихся за последний год в энергетической сфере, поделятся представители бизнеса, законодательной власти, профильных ассоциаций и ведомств, руководители юридических департаментов крупных украинских компаний, партнеры ведущих юридических фирм. В рамках первого блока форума эксперты сфокусируются на глобальных проблемах, в частности, оценят прогресс Украины в интеграции в европейскую энергетическую инфраструктуру, а также узнают об успехах на пути энергонезависимости Украины (о том, как «Нафтогаз» отстаивает интересы государства в международных арбитражах) из первых уст, в рамках открытого интервью с главным исполнительным директором группы «Нафтогаз» Юрием Витренко. Вторая сессия III Legal Energy Forum будет посвящена эволюции энергетических рынков, третья — правовым аспектам возобновляемой энергетики, финальным аккордом станет обсуждение энергетических споров, которое пройдет в формате CASE STUDY.