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НАБУ: дело в отношении судьи Хозсуда Сумской области передано в суд

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

По результатам досудебного расследования уголовного производства по факту вымогательства и покушения на получение неправомерной выгоды в размере 26,6 тыс. долларов США судьей Хозяйственного суда Сумской области детективами Национального антикоррупционного бюро Украины составлено, а прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 13 ноября 2018 направлено обвинительное заключение в суд.

Материалы следствия для ознакомления стороне защиты было открыто 26 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Напоминаем, судья был задержан 1 ноября 2017 года в порядке ст. 482 УПК Украины при покушении на получение неправомерной выгоды. Как установило следствие, служитель Фемиды требовал деньги за вынесение решения в хозяйственном деле в интересах строительной компании.

2 ноября 2017 года ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины.

7 ноября 2017 года Высший совет правосудия дала согласие на содержание судьи хозяйственного суда Сумской области под стражей. На следующий день суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 5 млн грн.

Расследование уголовного производства по вышеуказанным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

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