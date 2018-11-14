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МОН обещает проверять на плагиат не только тексты, но и идеи

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство образования и науки совместно с USAID подготовило рекомендации для вузов по поддержке культуры добропорядочности в вузах, создало все условия для университетов для подписания соглашений с компаниями, которые помогают проверять тексты работ на плагиат. Однако этого недостаточно – Украина должна обеспечить не только техническую проверку текста работ на плагиат, но и не допускать плагиата научных идей.

Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич во время пресс-конференции «Практические кейсы внедрения академической добропорядочности в украинских учебных заведениях», передает сайт КМУ.

«Сегодня все университеты и научные учреждения в Украине имеют возможность подписать соглашения с компаниями, предоставляющими услуги проверки текста на наличие заимствованных частей текста, и обеспечить своим аспирантам и докторантам проверку диссертационных работ на плагиат. Также группа экспертов разработала широкие рекомендации, которые могут быть использованы как модули для обучения, как основа спецкурсов по академическому письму. И сейчас мы дискутируем на тему, как перейти на другой уровень отслеживания академической добродетели – на уровень более глубокого анализа научного содержания работы. Однако борьба с плагиатом научных идей должен быть делом широкой научной общественности, и МОН или ни один другой орган никогда не сможет делать это самостоятельно», – отметил Юрий Рашкевич.

В рамках пресс-конференции также было объявлено о старте акции #СтопПлагиат.

«Академическая добропорядочность – это этические нормы и регламентные нормы, которые должны влиять на качество образования и доверие к результатам научных исследований. Мы убеждены, что когда единственным голосом все представители образовательного сообщества будут говорить, что академическая добродетель является залогом качественного образования - это повлияет на понимание людей. Мы призываем все образовательные учреждения присоединиться к акции #СтопПлагиат», – заявил Андрей Сидляренко, глава компании Unicheck Украины, онлайн-сервиса поиска плагиата.

Сейчас к акции уже присоединились более 20 высших учебных заведений Украины.

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