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В Киевсовете рассказали, как изменятся правила парковки в столице

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали проект решения, который упорядочивает правила парковки транспортных средств на столичных улицах и парковках.

В частности предполагается, что на специальных площадках для парковки будут автоматические въездные и выездные терминалы. Также может устанавливаться табло со сменной информацией о наличии свободных мест для парковки на въезде и система видеонаблюдения.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

За соблюдением правил парковки и оплатой следить инспекторы по парковке. Возможны следующие формы расчетов: с помощью абонементных талонов, парковочных автоматов, платежных терминалов, автоматических въездных и выездных терминалов, с использованием средств мобильной связи и других соответствующих программно-технических комплексов.

В случае нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также при нарушении правил остановки или стоянки, создает препятствия дорожному движению, такие машины будут временно задержаны. Это также относиться к компетенции инспекторов по парковке. Об эвакуации машины они сообщать соответствующие подразделения Нацполиции, указывать точное время и место хранения автомобиля. После уплаты штрафа за правонарушение и оплаты стоимости услуг по транспортировке, нарушителю возвращать авто.

«Этим проектом решения мы не только приводим парковочное пространство в столице в соответствии с законодательством Украины. Это не декларативный документ. Прежде всего, мы внедряем цивилизованную комфортную систему парковки в городе. Киев вводит действенный механизм контроля за соблюдением правил парковки и оплаты, механизм наложения штрафов. А главное, реализация этого проекта решения предоставит органам местного самоуправления эффективные рычаги по решению транспортных проблем города», – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Согласно проекту решения, праздничные дни, определенные Кабмином, парковки на специальных площадках будет бесплатным. За исключением парковок возле рынков, торговых и развлекательных центров, железнодорожных и автовокзалов.

Согласно документу КП «Киевтранспарксервис» выполняет работы, связанные с оборудованием и содержанием площадок для парковки на улично-дорожной сети. Речь идет не только о монтаже дорожный знаков и табличек к ним, но и об устройстве пандусных въездов, установления ограничительных столбиков.

Также КП будет ответственным за размещение камер видеонаблюдения за местами парковки, парковочных автоматов, шлагбаумов, устройств для парковки велосипедов и велосипедных стоек.

Проект решения должны вскоре рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

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