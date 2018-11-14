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CNN подал в суд на президента США из-за ограничения свободы слова

14 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

Телеканал CNN и его корреспондент Джим Акоста подали иск в Окружной суд США в Вашингтоне на президента Дональда Трампа. Они требуют немедленного восстановления главного корреспондента Белого дома Джима Акосты в Белом доме.

Как пишет сам CNN, этот иск — реакция на действия Белого дома, который на прошлой неделе приостановил действие действие пресс-карты Акосты. По мнению истцов, неправомерное аннулирование пропуска нарушает их права, предусмотренные первой (о свободе слова) и пятой (о праве на судебное разбирательство) поправками к Конституции США.

Приостановлению пресс-карты предшествовал вопрос, который Акоста задал Трампу 7 ноября — не «демонизирует» ли президент мигрантов, называя караван беженцев из Центральной Америки «вторжением». После этого вопроса президент и репортер вступили в перепалку, а сотрудница Белого дома попыталась отобрать у Акосты микрофон. «CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек. Вы не должны работать на CNN», — заявил тогда Трамп (цитата по The Washington Post).

Ответчиками по делу, помимо Трампа, выступают пресс-секретарь президента Сара Сандерс, шеф аппарата Белого дома Джон Келли, замначальника аппарата сотрудников по коммуникациям Билл Шайн, руководитель секретной службы Джозеф Клэнси и Джон Доу — офицер, который забрал пресс-карту у Акосты.

Ответчики — Трамп, его пресс-секретарь Сара Сандерс, шеф аппарата Белого дома Джон Келли и еще три человека, причастных к ограничению пропуска Акосты.

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