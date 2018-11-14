Сегодня 14 ноября 2018 года, 17:54

Федерация работодателей назвала четыре шага, способствующих детинизации

Федерация работодателей Украины совместно с учреждением Бизнес-омбудсмена и руководством Государственной службы Украины по вопросам труда провела встречу с бизнес-активом – представителями более 20 предприятий, ассоциаций, адвокатами и юристами, посвященную актуальным вопросам в сфере трудовых отношений. Обсуждались проект одноименного системного отчета Бизнес-омбудсмена и в формате «проблема – пути решения» – самые горячие вопросы трудовых отношений.

Прозвучал тезис, что жалоб на инспекторов труда не так уж много, поскольку их всего только 600 человек на всю страну.

Как сообщается на сайте ФРУ, работодатели представили свои предложения по детинизации.

Во-первых, предприниматели выступают за то, чтобы проверками был охвачен настоящий нелегальный бизнес, который на 100% работает в тени. Поскольку такая задача выходит за пределы полномочий органов Гоструда, речь шла о предоставлении полномочий Нацполиции, чтобы она действовала в направлении разоблачения нелегального бизнеса, в том числе в рамках уголовного процессуального законодательства.

Во-вторых, срочного решения требует проблема занятости работников по гражданско-правовым договорам. Ведь работодатели имеют право по таким договорам нанимать, например, сезонных рабочих, распространителей и платить им не минимальную зарплату, а обусловленную зарплату (вознаграждение) по таким договорам. Между тем инспекторы составляют протоколы о наложении на работодателей штрафных санкций, поскольку неуплата минимальной зарплаты с точки зрения предоставленных им полномочий является нарушение трудового законодательства. Соответствующие протоколы рассматриваются в судах, которые в подавляющем большинстве принимают решения в пользу субъектов хозяйствования. Но это требует много времени и средств на уплату судебного сбора.

В-третьих, необходимо упростить процедуру трудоустройства у субъектов микропредпринимательства. Ведь является не нормальным, когда физическое лицо - предприниматель вынужден оформлять целые бумаг, чтобы принять на работу одного-двух наемных работников.

В-четвертых, необходимо скорейшее внедрять рискориентированный подход при осуществлении государственного надзора в сфере охраны труда.