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Прокуроры САП подготовили уведомление о подозрении председателю правления ЧАО «ХК «Энергосеть»

14 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) составили письменное уведомление о подозрении председателю правления ЧАО «ХК «Энергосеть» Дмитрию Крючкову. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу САП.

В отношении указанного лица с апреля 2018 года продолжается процедура экстрадиции из Германии.

Его подозревают в хищении средств государственного сектора экономики в сфере энергетики в сумме 424 млн гривен. Завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

Указано, что полученные средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав таким образом добытые преступным путем деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году бывший депутат Верховной рады Украины Дмитрий Крючков был объявлен в розыск. Он проходит фигурантом по делу о выводе средств из компании «Запорожьеоблэнерго», в которой более 60% акций принадлежит государству. По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.

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