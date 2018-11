Сегодня 14 ноября 2018 года, 16:11

CCBE: новые правила ЕС о борьбе с уклонением от налогов могут навредить адвокатской тайне

Совет адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) обнародовал Руководство по некоторым аспектам Директивы по налоговым посредникам (Guidance on certain aspects of the Tax Intermediaries Directive). Ознакомиться с документом, датированным 19 октября 2018 года, можно по ссылке.

Как известно, 13 марта 2018 года государства-члены ЕС достигли соглашения относительно Директивы об обязательном автоматическом обмене информацией в области налогообложения в отношении отчетных трансграничных соглашений. Директива представлена в виде поправок к Директиве об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) и вводит обязательство посредников раскрывать «потенциально агрессивные механизмы налогового планирования», а также способы обмениваться информацией для налоговых органов.

Среди прочего, говорится, что CCBE в «значительной степени обеспокоена» включением обязательства со стороны посредника-юриста информировать клиента об обязательстве раскрывать конкретные меры. Нарушение каких-либо обязательств посредником наказуемо. В том числе, это касается обязательств по уведомлению адвокатом, если несоблюдение подрывает защиту, предоставляемую адвокатской тайной. Включение такого обязательства позволит третьим сторонам (например, налоговым органам) выяснить, соблюдал ли адвокат это положение. Это, по-видимому, предполагает изучение корреспонденции между клиентом и посредником.

CCBE возражает против положения, когда адвокату необходимо будет доказать или уведомить о том, что он или она уведомили «соответствующего налогоплательщика об их обязательствах по представлению отчетности...», поскольку это означает раскрытие информации и сохранение подтверждений этого может нарушать профессиональную тайну.

По мнению Налогового комитета CCBE, документ, посредством которого адвокат информирует своего клиента о существовании законодательства, обсуждает, в какой степени указанное законодательство имеет отношение к клиенту, и в конечном итоге выдает советы относительно того, должен ли налогоплательщик соблюдать это законодательство, квалифицируется как мнение, которое должно охватываться профессиональной тайной. Внутреннее законодательство должно установить, что, когда посредник является адвокатом, отчетность лежит на налогоплательщике. Предполагается, что у адвоката есть общее обязательство информировать своего клиента как часть его общего и постоянного обязательства относительно информации по отношению к его клиенту. «Мы понимаем, что именно так истолковывается законодательство Великобритании о раскрытии схем уклонения от уплаты налогов (DOTAS)», – отмечают в CCBE.

В организации отмечают, что нарушение профессиональной тайны является уголовным преступлением во многих странах. Тем не менее, адвокаты не связаны конфиденциальностью в определенных случаях и при определенных условиях в отношении отчетности о борьбе с отмыванием денег. CCBE предлагает коллегам из разных стран проконтролировать, что законодательство, касающееся профессиональной тайны, которое будет внедрено в целях реализации «DAC6», не будет выходить за рамки того, что было создано для целей борьбы с отмыванием денег. Ведь с точки зрения Налогового комитета CCBE потенциально агрессивные налоговые схемы пересечения границ во всех случаях менее серьезны и вредны, чем отмывание денег.