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Первый замглавы СБУ проиграл спор антикоррупционному активисту в апелляции

14 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Первый заместитель главы Службы безопасности Павел Демчина проиграл апелляцию против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Как сообщает ЦПК, Апелляционный суд Киева принял решение 30 октября. Об этом говорится на «Украинской правде».

«Демчина требовал защитить его честь и достоинство, признав недостоверным текст поста, размещенного Шабуниным на своей странице в сети Facebook», – отметили активисты.

Заместитель председателя СБУ просил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, а также опровергнуть информацию с поста г-на Шабунина.

Весной 2017 года активист распространил в соцсети журналистское расследование о г-не Демчине. Виталий Шабунин пересказал изложенную в материале информацию дорогое имущество, которое якобы принадлежит сотруднику СБУ.

В марте 2017 года «Слідство.Інфо» сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.

После этого в СБУ заявили, что Павел Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения. «Схемы» опубликовали расследование, в котором говорилось, что чиновник, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

13 сентября 2018 года Павел Демчина заявил, что НАБУ подготовило ему подозрение, и назвал это преступлением. Позже НАБУ подтвердило подозрение в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя главы СБУ были несоизмеримы с затратами.

В свою очередь, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении детектива, который подготовил сообщение о подозрении г-ну Демчине.

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