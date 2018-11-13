Сегодня 13 ноября 2018 года, 19:42

Обнародован проект Регламента Апелляционной палаты МЭРТ

Обнародован приказ Министерства экономического развития и торговли Украины «Об утверждении Регламента Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли Украины». С документом можно ознакомиться по ссылке на сайте МЭРТ.

Как сообщается в пояснительной записке, приказ совершенствует порядок деятельности Апелляционной палаты с учетом изменившихся подходов в процессуальном законодательстве Украины и практики по реализации норм законодательства в сфере интеллектуальной собственности, будет способствовать улучшению информационно-технического обеспечения работы Апелляционной палаты, в частности относительно возможности общения апеллянта с Апелляционной палатой в электронном виде, обеспечения технического фиксирования апелляционного заседания и проведению заседаний в режиме видеоконференций, усовершенствует подходы к оценке доказательств, в том числе электронных.

Проект предусматривает, в частности, фиксирование хода апелляционного заседания с помощью технических средств. Протоколы заседаний и решения Апелляционной палаты дел храниться также и в электронном виде, что упростит доступ к ним участников рассмотрения, устранит временные, финансовые и организационные расходы и тому подобное.

Как гласит пункт 8.1 проекта Регламента, до утверждения решения коллегии Апелляционной палаты в месячный срок с даты его принятия первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли может внести мотивированный письменный протест на это решение.

Отметим, что Апеллянт может обжаловать утвержденное Минэкономразвития решение Апелляционной палаты в судебном порядке в течение двух месяцев с даты его получения.