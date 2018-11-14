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Еврокомиссия огласила порядок действий на случай отсутствия соглашения по «Брекситу»

14 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Еврокомиссия опубликовала пакет документов о порядке действий ЕС в случае выхода Великобритании из состава союза без соглашения с Брюсселем. Среди прочего, Еврокомиссия предлагает установить для всех британских подданных безвизовый режим с ЕС в обмен на право европейских граждан также посещать Великобританию без визы. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Сейчас граждане Великобритании могут свободно пребывать на территории ЕС неограниченное время. Стандартный европейский безвизовый режим краткосрочных поездок означает, что британцам также не будет требоваться виза, но оставаться на территории ЕС они смогут не больше 90 дней в течение полугода.

Кроме того, пакет документов, опубликованный Еврокомиссией, включает рекомендации европейскому бизнесу о порядке действий для подготовки к «Брекситу» и проект поправок в энергетические нормы ЕС. План предусматривает также изменения в порядке пограничного и таможенного контроля, действии водительских прав, лицензий на перевозку животных и других документов.

«Брексит» должен состояться 29 марта 2019 года. Переговоры между Британией и ЕС по условиям, на которых Великобритания выйдет из Евросоюза, проходят с июня 2017 года. Ранее стало известно, что Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по соглашению.

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