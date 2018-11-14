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Эксперты ЕБРР подсчитали, как повлияют выборы на экономический рост

14 ноября 2018 года Источник:Finclub

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает, что экономика Украины возрождается и растет, но начатые позитивные реформы еще не доведены до результата, передает FinClub.

В ЕБРР отмечают позитивность, но умеренность показателей роста украинской экономики, которое составило в прошлом году 2,5%, а в 2018 году вероятно достигнет 3,5%

Специалисты банка считают, что Украине, несмотря на положительные тенденции и в дальнейшем необходима финансовая поддержка внешних доноров и в частности Международного валютного фонда для макроэкономической стабильности.

В ЕБРР называют важным недавнее одобрение в Верховной Раде таких существенных решений, как создание антикоррупционного суда, утверждения законов о приватизации, валютные операции, об управлении государственными банками и защита прав кредиторов.

Но новые законы еще не приносят результатов, говорится в отчете банка, который является крупнейшим внешним инвестором в Украине и в целом инвестировал более 12,5 млрд евро.

Важнейшими задачами для Украины на 2019 год ЕБРР считает сохранение макроэкономической стабильности и в том числе привлечение внешних источников финансирования для выплат по заимствованиям, приходящихся на 2018-2020 годы, внедрение новых принятых законов в отношении энергетики, и продвижение в реформах государственных банков, чтобы подготовить их к приватизации.

Банк отмечает, что украинцы начали получать большую зарплату и внутреннее потребление, которое повысилось на 8,4%, добавило к экономическому росту.

При этом ЕБРР отмечает, что много украинцев трудоспособного возраста все больше выезжают за границу и это создает проблемы на рынке труда в Украине и замедляет рост объемов промышленного производства.

Эмигранты при этом поддерживают украинскую экономику, переводя деньги в Украину.

ЕБРР опасается, что через выборы 2019 года, условия для нужных Украине структурных реформ будут хуже, поэтому, учитывая также на другие факторы. Рост экономики по прогнозам будет на уровне лишь 3%.

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