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В России возобновлено расследование убийства известного певца в 1991 году

14 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

В Санкт-Петербурге возобновили расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова, совершенного 27 лет назад. «13 ноября 2018 года ГСУ СКР России по Санкт-Петербургу возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б», «д» статьи 102 УК РСФСР, по факту убийства 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова», — говорится в сообщении СКР.

Об этом информирует «КоммерсантЪ».

Потерпевшей признана вдова певца Татьяна, направившая соответствующее ходатайство. Ранее по уголовному делу в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. По данным СКР, в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых был обвинен концертный директор певца Валерий Шляфман. Ему инкриминировалось убийство Игоря Талькова по неосторожности, то есть по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РСФСР.

В январе 1992 года Валерий Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль. На этом основании уголовное дело было приостановлено согласно пункту 1 части 1 статьи 195 УПК РСФСР (в случае, когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его местопребывание).

Игорь Тальков — советский и российский певец, автор более 200 песен.

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