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Представители Минрегиона разработают планы объединения общин на оккупированных территориях

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины намерено разработать перспективные планы объединения общин на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире программы «Свобода слова» телеканала ICTV отметил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Наша задача в рамках децентрализации в соответствии с методикой разработать перспективные планы по созданию ОТО на этих территориях. Должны показать, как там будут образовываться общины, с новыми возможностями и ресурсами. Запланировать перспективу развития инфраструктуры, детских садов и школ. Но в первую очередь необходимо полное прекращение огня и вывод войск и вооружения РФ с территории Украины, полное выполнение Минских договоренностей и взятие под контроль Украины границ», — цитирует Геннадия Зубко сайт ведомства.

Он отметил, что Совет регионального развития под председательством Президента Украины собрал лучших менеджеров, управленцев со всей страны, которые показали результаты изменений с проведением реформы децентрализации.

«Четыре года назад никто не верил в то, что «окно возможностей» для регионов может быть открыто и на это найдется политическая воля Президента и парламента. Но это удалось! С децентрализацией началась передача полномочий, возможностей и ресурсов на места. Сегодня мы можем констатировать — впервые местные бюджеты суммарно составили 52% консолидированного бюджета Украины, бюджеты развития возросли с 60 млрд грн до 230 млрд грн. Эти результаты свидетельствуют о том, что Украина на правильном пути», — подчеркнул г-н Зубко.

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