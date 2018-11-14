Сегодня 14 ноября 2018 года, 12:46

На Львовщине судья возмутился заявлениями главы местной полицейской комиссии

Высказывание главы львовской постоянной полицейской комиссии относительно решения суда может стать основанием для привлечения к ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов. Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

8 ноября 2018 года судья Маркиян Самсин подал заявление в Белгород-Бугский отдел полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области о привлечении к уголовной ответственности председателя полицейской комиссии Виктории Балицкой по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

Сообщение судьи 8 ноября 2018 года было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Основанием для этих действий судьи стал пост Виктории Балицкой на ее странице в Facebook.

Будучи журналисткой и общественной активисткой, г-жа Балицкая в своей публикации обвинила судью Маркиана Самсина в бездействии относительно вынесения процессуального решения по ходатайству следователя следственного отдела Белгород-Бугского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области об избрании меры пресечения: «Это уже какая-то болезнь у судей. Может, это как корь передается от суда в суд? На этот раз и.о. председателя Каменка-Бугского суда Маркиян Самсин не нашел времени (или желания) избрать меру для подозреваемого в убийстве старушки...», «Занес следователь ходатайство об избрании меры в суд. Судья Самсин начал сегодня где-то примерно в 16.00 заседание по избранию меры но, насколько мне известно, без каких-либо внятных объяснений прервал и перенес заседание на завтра на утро, на 9.00. Возможно, судья имел какие-то уважительные причины? Но это все же не укладывается в голове. Это подозреваемый в убийстве. Он был задержан не на месте преступления (а через некоторое время), поэтому его полиция вынуждена отпустить домой (да, такой закон). Содержать в отделении его не имеют права, это незаконно. Кто и как должен его охранять ночью? Может, судья? А если он «станет на лыжи»? Современное законодательство, умноженное на специфическое поведение отдельных судей, порождает некий правовой сюр. И приобщаю фото судьи, для которого подозреваемый в умышленном убийстве имеет возможность идти на все четыре, — это нормально».

В сообщении портала судебной власти подчеркивается, что в соответствии со статьей 51 Закона Украины «О Национальной полиции Украины» полицейские комиссии имеют полномочия по подбору кадров в Нацполицию, в ее состав входят как юристы, так и общественные активисты. Порядок деятельности полицейских комиссий определяется министром внутренних дел Украины с учетом положений настоящего Закона.

В ответ на эти утверждения официального лица пресс-служба суда опубликовала сообщение, в котором подробно изложила основания действий судьи со ссылкой на требования Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии со статьей 211 УПК Украины, отмечается в сообщении суда, срок задержания лица без постановления следственного судьи, суда не может превышать семидесяти двух часов с момента задержания, который определяется согласно требованиям статьи 209 настоящего Кодекса. Задержанное без постановления следственного судьи, суда лицо не позднее 60 часов с момента задержания должна быть освобождено или доставлено в суд для рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения.

С момента задержания подозреваемого, сообщения о подозрении и оглашения постановления следственного судьи 6 ноября 2018 года в 10.16 о применении к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу прошел 21 час.

Поэтому судья выполнил полностью требования действующего законодательства, говорится в сообщении суда.

Рассмотрев ходатайство следственных органов в установленный законом срок, судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время высказывания представителя полиции относительно действий суда во время рассмотрения ходатайства судом, могут стать основанием для привлечения к ответственности за вмешательство в деятельность судебных органов, резюмируется в сообщении.