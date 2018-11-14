Украина одобрила вступление Боснии и Герцеговины в ВТО

Украина и Босния и Герцеговина завершили двусторонние переговоры по доступу на рынки товаров и услуг этой страны. Проведение таких переговоров является необходимым условием вступления новых членов в соответствии с установленной процедурой присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).
Сегодня Босния и Герцеговина находится на завершающем этапе 19-летнего процесса вступления в ВТО. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
«Достигнутые договоренности с Украиной являются важной предпосылкой окончательного завершения многосторонних переговоров Боснии и Герцеговины со всеми заинтересованными странами — членами ВТО», — сказано в сообщении.
Обязательства Боснии и Герцеговины о доступе к внутренним рынкам товаров и услуг начнут действовать после вступления этой страны в ВТО. По состоянию на ноябрь 2018 членами ВТО являются 164 государства, еще 23 страны ведут переговоры о вступлении в ВТО.
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