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Украина одобрила вступление Боснии и Герцеговины в ВТО

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Украина и Босния и Герцеговина завершили двусторонние переговоры по доступу на рынки товаров и услуг этой страны. Проведение таких переговоров является необходимым условием вступления новых членов в соответствии с установленной процедурой присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).

Сегодня Босния и Герцеговина находится на завершающем этапе 19-летнего процесса вступления в ВТО. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Достигнутые договоренности с Украиной являются важной предпосылкой окончательного завершения многосторонних переговоров Боснии и Герцеговины со всеми заинтересованными странами — членами ВТО», — сказано в сообщении.

Обязательства Боснии и Герцеговины о доступе к внутренним рынкам товаров и услуг начнут действовать после вступления этой страны в ВТО. По состоянию на ноябрь 2018 членами ВТО являются 164 государства, еще 23 страны ведут переговоры о вступлении в ВТО.

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