Сегодня 14 ноября 2018 года, 11:04

Дело в отношении менеджеров ГАК «Хлеб Украины» направлено в суд

Киевская местная прокуратура №7 направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц из числа высокопоставленных должностных лиц предприятия ГАК «Хлеб Украины» и их пособников, которые требовали и получили от коммерсанта неправомерную выгоду за нерасторжение договора аренды государственного имущества. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Так, на скамье подсудимых оказались исполняющий обязанности председателя правления ГАК «Хлеб Украины», директор дочернего предприятия ГАК «Хлеб Украины» «Черновицкий комбинат хлебопродуктов», заместитель городского головы г.Черновцы и юрист ГАК «Хлеб Украины».

Как установлено следствием, указанные лица, сговорившись между собой, требовали от бизнесмена ежемесячную плату в сумме 100 тыс. грн за нерасторжение договора аренды помещений имущественного комплекса дочернего предприятия «Хлеб Украины», отмечается в сообщении ГПУ.

4 мая 2018 года по результатам комплекса следственных действий, проведенных прокуратурой совместно с СБУ на территории г.Киева и г.Луцка, вышеуказанных лиц задержали при получении 200 тыс. грн неправомерной выгоды, которые были переданы им двумя траншами.

Сейчас обвинительный акт в отношении всех четырех подозреваемых по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины, направлен в Печерский райсуд столицы для рассмотрения по сути.