он же e-mail

Сегодня 14 ноября 2018 года, 11:04

НКЦБФР изменит Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала на своем сайте проект решения об утверждении изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг. Документ доступен по ссылке на сайте НКЦБФР.

Предложенные изменения к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в частности, предусматривают приведение в соответствие с Законом №2210 следующих норм:

- вопрос раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой информации об эмитенте в части приведения состава такой информации в соответствие с нормами статьи 40 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» и введение раскрытия отчета руководства и отчета о корпоративном управлении;

- вопросы взаимодействия эмитента с лицом, осуществляющим предоставление информационных услуг на фондовом рынке, путем поэтапного указания такого взаимодействия при раскрытии эмитентом регулируемой информации;

- вопрос о сроках раскрытия особой информации и информации об ипотечных ценных бумагах, сертификатах фонда операций с недвижимостью, а также промежуточной информации об эмитенте и тому подобное.

Кроме того, предлагаемые изменения предусматривают усовершенствование норм относительно раскрытия эмитентами особой и промежуточной информации, а также вводят в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг новые разделы, а именно:

- «Порядок раскрытия эмитентом ценных бумаг календарного плана»;

- «Раскрытие частным акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежат одному лицу, своей структуры собственности».