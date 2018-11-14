Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 14 ноября 2018 года, 11:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НКЦБФР изменит Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

14 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнародовала на своем сайте проект решения об утверждении изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг. Документ доступен по ссылке на сайте НКЦБФР.

Предложенные изменения к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, в частности, предусматривают приведение в соответствие с Законом №2210 следующих норм:

- вопрос раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой информации об эмитенте в части приведения состава такой информации в соответствие с нормами статьи 40 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» и введение раскрытия отчета руководства и отчета о корпоративном управлении;

- вопросы взаимодействия эмитента с лицом, осуществляющим предоставление информационных услуг на фондовом рынке, путем поэтапного указания такого взаимодействия при раскрытии эмитентом регулируемой информации;

- вопрос о сроках раскрытия особой информации и информации об ипотечных ценных бумагах, сертификатах фонда операций с недвижимостью, а также промежуточной информации об эмитенте и тому подобное.

Кроме того, предлагаемые изменения предусматривают усовершенствование норм относительно раскрытия эмитентами особой и промежуточной информации, а также вводят в Положение о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг новые разделы, а именно:

- «Порядок раскрытия эмитентом ценных бумаг календарного плана»;

- «Раскрытие частным акционерным обществом, 100 процентов акций которого принадлежат одному лицу, своей структуры собственности».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    aequo
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом