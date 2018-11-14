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Стало известно, сколько украинцев готовы поддержать на референдуме вступление в ЕС

14 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Осенью 2018 года половина украинцев (50%) поддержали бы на референдуме вступление страны в Европейский Союз, 30% респондентов выступают против, 7% не пойдут на референдум, а 12% не определились. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные опроса КМИС, Центра Разумкова и cоциологической группы «Рейтинг».

Как отмечают социологи, прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и более состоятельных респондентов.

При необходимости избрания одного из векторов внешнеэкономической интеграции 47% декларируют поддержку вступления в Евросоюз и лишь 11% — в Таможенный союз России и ее сателлитов. В то же время 30% заявляют, что Украина должна быть равноудалена как от Европы, так и от России.

Сторонники вступления в ЕС практически не меняют своего мнения о необходимости евроинтеграции. Зато две трети тех, кто выступает против союза с Европой, поддерживают внешнеэкономический нейтралитет и лишь четверть — вступление в Таможенный союз.

Опрос Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и социологической группы «Рейтинг» был проведен 19 октября — 2 ноября 2018 года среди 10 тысяч респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки не более 1,0%.

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