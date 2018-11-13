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О подготовке к проведению общего собрания акционеров слушателям LHS рассказала Анна Грищенко

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках LHS выступила Анна Грищенко (Кремнева), руководитель практики слияния и поглощения Pavlenko Legal Group с лекцией на тему «Подготовка к проведению общего собрания акционеров».

«Тщательная подготовка к проведению общего собрания акционеров — это 90% вашего успеха» — таким тезисом начала свое выступление Анна Грищенко. Лектор предложила пошагово рассмотреть процедуру подготовки к проведению такого собрания.

Первый шаг — заседание наблюдательного совета. На этом этапе утверждается дата, время и место проведения общего собрания акционеров, проект повестки дня и проекты решений; дата формирования реестров акционеров, ответственное лицо, регистрационная и временная счетная комиссия. Лектор обратила внимание на те вопросы, которые включаются в повестку дня. Так, обязательными являются вопросы избрания счетной комиссии, председателя и секретаря. Согласно действующему законодательству общее собрание акционеров имеет право решать все вопросы, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета (ранее общее собрание могло решать любые вопросы). Если же наблюдательный совет является инициатором проведения общего собрания акционеров, он может передать любой вопрос, относящийся в его исключительной компетенции, на рассмотрение общего собрания. Но если собрание созывает акционер, передавать вопросы исключительной компетенции наблюдательного совета (без решения набсовета) нельзя, подчеркнула Анна Грищенко.

При составлении вопросов, которые выносятся на рассмотрение общего собрания акционеров часто допускаются типичные ошибки. По мнению лектора, во-первых, не следует выносить на повестку дня вопросы под названием «технические», «организационные», «административные» без четкого указания, что такие вопросы в себя включают. Во-вторых, не рекомендуется использовать такую формулу вопроса, как «два в одном», когда одним блоком решается одновременно несколько вопросов. Такой подход нарушает права акционеров, уверена г-жа Грищенко. Например, вопросы об увольнении и избрании должны быть отдельными.

Шаг второй — направление уведомлений. В уведомлении необходимо указать все вопросы, обязательно следует разместить информацию об ознакомлении акционеров с документами, подаче ими своих предложений к повестке дня и порядке голосования по доверенности.

Отдельно лектор обратила внимание на статью 42-1 Закона Украины «Об акционерных обществах»: акции акционерного общества, принадлежащие юридическим лицам, находящимся под контролем такого акционерного общества, не учитываются при определении кворума общего собрания и не дают права участия в голосовании на общем собрании. Понятие контроля содержится в Законе Украины «О защите экономической конкуренции»: контроль — это решающее влияние одного или нескольких связанных юридических и/или физических лиц на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования или его часть, осуществляемое непосредственно или через других лиц. Анна Грищенко подчеркнула, что только наличие решающего влияния является критерием определения «контроля».

Лектор также рассказала о процедуре принятия предложений от акционеров, утверждении окончательной повестки дня, а также о подготовке к собранию самих акционеров.

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