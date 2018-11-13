Сегодня 13 ноября 2018 года, 16:16

Обнародованы рейтинговые результаты анонимного тестирования, составленного 12 ноября

13 ноября 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины утверждены результаты составленных кандидатами 12 ноября 2018 года анонимных письменных тестов на этапе экзамена во время квалификационного оценивания в пределах конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, в частности апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

С результатами тестов и информации о допуске кандидатов к следующей стадии экзамена (выполнение практического задания), можно ознакомиться по соответствующим ссылкам:

- Высший антикоррупционный суд – по этой ссылке (допущено 108 лиц);

- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – по этой ссылке (допущено 48 лиц);

- Кассационный административный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 104 лица);

- Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 64 лица);

- Кассационный уголовный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 54 лица);

- Кассационный гражданский суд Верховного Суда - по этой ссылке (допущено 95 лиц).

Кандидаты, которые допущены к выполнению практического задания, должны явиться для соответствующей регистрации 14 ноября 2018 года в 9.15 по адресу: г.Киев, ул. Салютная, 2б.