13 ноября 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины утверждены результаты составленных кандидатами 12 ноября 2018 года анонимных письменных тестов на этапе экзамена во время квалификационного оценивания в пределах конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, в частности апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
С результатами тестов и информации о допуске кандидатов к следующей стадии экзамена (выполнение практического задания), можно ознакомиться по соответствующим ссылкам:
- Высший антикоррупционный суд – по этой ссылке (допущено 108 лиц);
- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – по этой ссылке (допущено 48 лиц);
- Кассационный административный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 104 лица);
- Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 64 лица);
- Кассационный уголовный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 54 лица);
- Кассационный гражданский суд Верховного Суда - по этой ссылке (допущено 95 лиц).
Кандидаты, которые допущены к выполнению практического задания, должны явиться для соответствующей регистрации 14 ноября 2018 года в 9.15 по адресу: г.Киев, ул. Салютная, 2б.
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