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Обнародованы рейтинговые результаты анонимного тестирования, составленного 12 ноября

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

13 ноября 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины утверждены результаты составленных кандидатами 12 ноября 2018 года анонимных письменных тестов на этапе экзамена во время квалификационного оценивания в пределах конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, в частности апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

С результатами тестов и информации о допуске кандидатов к следующей стадии экзамена (выполнение практического задания), можно ознакомиться по соответствующим ссылкам:

- Высший антикоррупционный суд – по этой ссылке (допущено 108 лиц);

- Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – по этой ссылке (допущено 48 лиц);

- Кассационный административный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 104 лица);

- Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 64 лица);

- Кассационный уголовный суд Верховного Суда – по этой ссылке (допущено 54 лица);

- Кассационный гражданский суд Верховного Суда - по этой ссылке (допущено 95 лиц).

Кандидаты, которые допущены к выполнению практического задания, должны явиться для соответствующей регистрации 14 ноября 2018 года в 9.15 по адресу: г.Киев, ул. Салютная, 2б.

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