Американская компания сможет законно продавать в Украине лекарства из марихуаны

Инвестор из США – компания C21 Investments Inc. – получила лицензию на продажу лекарств из марихуаны в Украине. Разрешение выдала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками. Команда С21 может импортировать препараты из каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработаный КБД. Также ей разрешена оптовая продажа готовой продукции КБД и реэкспорт концентрата КБД и продуктов переработки КБД на мировой рынок. Об этом сообщает UBR со ссылкой на InVenture.
Компания открыла свое представительство в Киеве и сейчас занимается получением дополнительных лицензий, в том числе и на выращивание конопли.
КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. C21 сможет распространять и продавать фирменные продукты во многих странах ЕС, где насчитывается порядка 742 млн потребителей.
Ранее сообщалось, что в Канаде полностью легализовали каннабис для использования в лечебных целях. Это вторая страна «большой семерки», где гражданам старше 18 лет позволено покупать, продавать, хранить и выращивать марихуану дома, но не более 30 граммов и четырех растений.
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