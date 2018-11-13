Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 ноября 2018 года, 17:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Американская компания сможет законно продавать в Украине лекарства из марихуаны

13 ноября 2018 года Источник:UBR

Инвестор из США – компания C21 Investments Inc. – получила лицензию на продажу лекарств из марихуаны в Украине. Разрешение выдала Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками. Команда С21 может импортировать препараты из каннабидиол (КБД)-сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработаный КБД. Также ей разрешена оптовая продажа готовой продукции КБД и реэкспорт концентрата КБД и продуктов переработки КБД на мировой рынок. Об этом сообщает UBR со ссылкой на InVenture.

Компания открыла свое представительство в Киеве и сейчас занимается получением дополнительных лицензий, в том числе и на выращивание конопли.

КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. C21 сможет распространять и продавать фирменные продукты во многих странах ЕС, где насчитывается порядка 742 млн потребителей.

Ранее сообщалось, что в Канаде полностью легализовали каннабис для использования в лечебных целях. Это вторая страна «большой семерки», где гражданам старше 18 лет позволено покупать, продавать, хранить и выращивать марихуану дома, но не более 30 граммов и четырех растений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом