Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 ноября 2018 года, 19:42

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Бывший менеджер банка торговал персональными данными полумиллиона граждан

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Киберполиция разоблачила мужчину, занимавшегося продажей персональных данных клиентов украинских банков. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Объявление о продаже базы данных человек разместил на тематическом форуме в сети интернет. Стоимость базы оценил в 10 000 долларов США.

Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровщины, который ранее занимал руководящую должность одного из украинских банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию около полумиллиона граждан.

По месту его жительства работники киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины при процессуальном руководстве Кировоградской местной прокуратуры провели санкционированный обыск. По его результатам выявлена компьютерная техника, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

Изъятая техника направлена на экспертизу, после получения результатов будет решаться вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом