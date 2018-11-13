Сегодня 13 ноября 2018 года, 19:42

Бывший менеджер банка торговал персональными данными полумиллиона граждан

Киберполиция разоблачила мужчину, занимавшегося продажей персональных данных клиентов украинских банков. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины.

Объявление о продаже базы данных человек разместил на тематическом форуме в сети интернет. Стоимость базы оценил в 10 000 долларов США.

Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции во время мониторинга сети интернет обнаружили объявление о продаже баз данных клиентов одного из банков Украины.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) УК Украины.

Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровщины, который ранее занимал руководящую должность одного из украинских банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию около полумиллиона граждан.

По месту его жительства работники киберполиции совместно со следователями полиции Кировоградщины при процессуальном руководстве Кировоградской местной прокуратуры провели санкционированный обыск. По его результатам выявлена компьютерная техника, где находились базы данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник в своей противоправной деятельности.

Изъятая техника направлена на экспертизу, после получения результатов будет решаться вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.