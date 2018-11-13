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САП: бывший глава ГФС Мирослав Продан игнорирует уже второй вызов

13 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил глава САП Назар Холодницкий.

По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг в 10.00. Г-н Холодницкий рассказал, что Мирослав Продан игнорирует уже второй официальный вызов.

В то же время сам г-н Продан написал в Facebook, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали. Сейчас он находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку по рекомендации врачей, «чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку его проблема решается хирургическим путем».

«7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю... Повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья», — заявил Мирослав Продан.

Бывший глава фискальной службы не уточнил, когда вернется из-за границы, и придет ли в САП 15 ноября 2018 года. Мирослав Продан заявил, что после возвращения по окончании лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.

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