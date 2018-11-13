Сегодня 13 ноября 2018 года, 17:59

САП: бывший глава ГФС Мирослав Продан игнорирует уже второй вызов

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил глава САП Назар Холодницкий.

По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг в 10.00. Г-н Холодницкий рассказал, что Мирослав Продан игнорирует уже второй официальный вызов.

В то же время сам г-н Продан написал в Facebook, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали. Сейчас он находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.

Он пишет, что планировал поездку по рекомендации врачей, «чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку его проблема решается хирургическим путем».

«7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю... Повестка направлена на адрес, где никогда не проживала моя семья», — заявил Мирослав Продан.

Бывший глава фискальной службы не уточнил, когда вернется из-за границы, и придет ли в САП 15 ноября 2018 года. Мирослав Продан заявил, что после возвращения по окончании лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.