НАПК решило провести полную проверку деклараций еще четырех судей

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о начале полной проверке деклараций, поданных девятью лицами, а также утвердило результаты таких проверок в отношении десяти субъектам декларирования.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Так, Национальное агентство начало полную проверку деклараций, поданных:
- Игорем Кушниром — судьей Верховного Суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы);
- Кириллом Гарником — судьей Окружного административного суда города Киева (за 2016 год (исправленная));
- Светланой Резниковой — судьей Харьковского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы);
- Ольгой Сиренко — судьей Харьковского апелляционного административного суда (за 2015 год (исправленная), за 2016 и 2017 годы);
- Олегом Дмитренко — народным депутатом Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы);
- Михаилом Згуровским — ректором Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (за 2016 и 2017 годы);
- Игорем Коцаном — ректором Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (за 2017 год);
- Ярославом Гадзало — президентом Национальной академии аграрных наук Украины (за 2016 и 2017 годы);
- Татьяной Грузинской — заместителем директора департамента по делам информации и связям с общественностью — пресс-секретарем председателя Харьковского городского совета (за 2016 и 2017 годы).
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