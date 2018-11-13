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НАПК решило провести полную проверку деклараций еще четырех судей

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о начале полной проверке деклараций, поданных девятью лицами, а также утвердило результаты таких проверок в отношении десяти субъектам декларирования.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Национальное агентство начало полную проверку деклараций, поданных:

- Игорем Кушниром — судьей Верховного Суда Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы);

- Кириллом Гарником — судьей Окружного административного суда города Киева (за 2016 год (исправленная));

- Светланой Резниковой — судьей Харьковского апелляционного административного суда (за 2015, 2016 и 2017 годы);

- Ольгой Сиренко — судьей Харьковского апелляционного административного суда (за 2015 год (исправленная), за 2016 и 2017 годы);

- Олегом Дмитренко — народным депутатом Украины (за 2015, 2016 и 2017 годы);

- Михаилом Згуровским — ректором Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (за 2016 и 2017 годы);

- Игорем Коцаном — ректором Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (за 2017 год);

- Ярославом Гадзало — президентом Национальной академии аграрных наук Украины (за 2016 и 2017 годы);

- Татьяной Грузинской — заместителем директора департамента по делам информации и связям с общественностью — пресс-секретарем председателя Харьковского городского совета (за 2016 и 2017 годы).

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