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В Украине намерены создать Госслужбу по делам ветеранов

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Министерства социальной политики Украины обнародован проект постановления «Об образовании Государственной службы Украины по делам ветеранов». Документ доступен по ссылке.

Согласно проекту Кабинет Министров Украины постановляет:

1) создать Государственную службу Украины по делам ветеранов как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины;

2) ликвидировать Государственную службу Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

3) установить, что

- Государственная служба Украины по делам ветеранов является правопреемником ликвидированной Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции;

- предельная численность работников аппарата и территориальных органов Государственной службы Украины по делам ветеранов составляет 150 единиц.

При этом Киевской городской государственной администрации предписано в месячный срок внести предложения по размещению Государственной службы Украины по делам ветеранов.

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