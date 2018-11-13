На сайте Министерства социальной политики Украины обнародован проект постановления «Об образовании Государственной службы Украины по делам ветеранов». Документ доступен по ссылке.
Согласно проекту Кабинет Министров Украины постановляет:
1) создать Государственную службу Украины по делам ветеранов как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины;
2) ликвидировать Государственную службу Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
3) установить, что
- Государственная служба Украины по делам ветеранов является правопреемником ликвидированной Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции;
- предельная численность работников аппарата и территориальных органов Государственной службы Украины по делам ветеранов составляет 150 единиц.
При этом Киевской городской государственной администрации предписано в месячный срок внести предложения по размещению Государственной службы Украины по делам ветеранов.
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