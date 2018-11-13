Сегодня 13 ноября 2018 года, 16:16

Российские адвокаты заговорили о возможном возвращении смертной казни

Совет Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) выступил против вероятного выхода России из Совета Европы (СЕ). В организации считают, что такое решение может повлечь за собой возвращение в стране смертной казни. Соответствующее заявление размещено на сайте ФПА.

«С прекращением членства России в Совете Европы фактически исчезнут причины, по которым в настоящее время в нашей стране действует мораторий на смертную казнь, поскольку он был введен в связи с тем, что Российская Федерация вступила в Совет Европы и стала участником ПАСЕ и других организаций СЕ», — заявляет ФПА.

Адвокаты напоминают, что вместе с выходом из Совета Россия уйдет из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. «Россия лишится субсидиарного контроля над системой уголовного судопроизводства и пенитенциарной системой, неудовлетворительным состоянием которых обусловлены многочисленные нарушения, выявленные ЕСПЧ при рассмотрении жалоб российских граждан», — говорится в заявлении. Кроме того, по мнению ФПА, отказ от возможности обратиться в ЕСПЧ «исключит международный контроль» за тем, чтобы «государство оставалось» в рамках Конвенции о защите прав человека. «Негативно на положении граждан скажется и отсутствие формируемого ЕСПЧ общеевропейского мнения о правах человека, которое создает ориентиры для совершенствования законодательства и правоприменительной практики», — отмечается в документе.

По мнению совета ФПА, связанные с выходом из СЕ риски «настолько велики, что перевешивают политические соображения». Авторы документа подчеркивают, что адвокатура «находится вне политики» и может высказывать свое мнение по касающимся ее вопросам «лишь в части изменения правового положения граждан».

Напомним: о готовности покинуть Совет Европы 16 октября с.г. заявил в интервью Euronews глава российского МИД Сергей Лавров, а ранее о такой возможности говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.