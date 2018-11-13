Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» предлагает ликвидировать правление компании

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что направил в Кабинет Министров Украины предложение, которым предлагает ликвидировать правление компании и перейти к персональной ответственности руководителей основных направлений деятельности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Hromadske.ua.
По его словам, «правление предложили убрать и сделать персональную ответственность председателей направлений».
«В том числе и меня», — заявил г-н Коболев.
Он добавил, что ожидает ответ правительства в ближайшее время. По его мнению, неготовность нести ответственность за некоторые решения все еще остается ключевой проблемой для «Нафтогаза», с которой там намерены бороться в рамках трансформации политики ценностей.
Напомним: премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Кабинета Министров Украины много претензий к руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» относительно управления компанией.
В частности, г-н Гройсман категорически не согласен с политикой НАК относительно выплаты чрезмерных премий.
В июне Владимир Гройсман заявил, что в наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз» было направлено письмо от правительства с требованием объяснить назначение больших премий работникам предприятия.
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