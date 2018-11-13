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Названы имена правоведов — кандидатов в члены Нацагентства по качеству высшего образования

13 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика
В списке значатся семь ученых-юристов В списке значатся семь ученых-юристов

Начался прием документов в бумажной форме от кандидатов в члены Нацагентства по обеспечению качества высшего образования. Документы принимаются с 12 по 23 ноября 2018 года.

Об этом сказано на сайте Министерства образования и науки Украины.

К участию в конкурсе в члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования допущены 116 кандидатов. Соответствующий список был утвержден на заседании конкурсной комиссии 8 ноября 2018 года.

Следующий этап конкурса — прием документов от кандидатов в члены Нацагентства в бумажном виде и их проверка на соответствие установленным законодательством требованиям. Документы можно подать с 12 ноября до 17.00 23 ноября 2018 года по адресу: 01135, г.Киев, пр.Победы, 10, каб. 219 (ответственное лицо — Татьяна Панченко, (044) 481-32-65).

Ознакомиться со списком претендентов можно по ссылке.

В частности, семь преподавателей представляют отрасль знаний «08 Право»:

- Ольга Мельничук — Винницкий национальный аграрный университет;

- Иван Назаров — Национальная академия правовых наук Украины;

- Людмила Гаращенко — Киевский национальный лингвистический университет;

- Сергей Назаренко — Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого;

- Галия Чанышева — Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

- Анжелика Крусян — Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

- Петр Мельник — Национальный университет «Одесская юридическая академия».

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