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Суд отказался отстранить от должности замглавы правления «Ощадбанка»

13 ноября 2018 года Источник:Finclub

Суд оставил в должности заместителя главы правления «Ощадбанка» Ирину Земцову, подозреваемую детективами НАБУ в причастности к хищению 20 млн долларов США кредита агрохолдингом «Креатив». Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда Киева Максим Вишняк, сообщает FinClub со ссылкой на «Слово и Дело».

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд отстранить г-жу Земцову от должности, поскольку существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых, сокрытия, искажения или уничтожения вещественных доказательств, а также препятствования следствию другим способом.

Выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним: суд арестовал десять подозреваемых с альтернативой внесения залога. Они подозреваются в завладении средствами «Ощадбанка» в размере 20 млн долларов США.

Прокурор 25 октября с.г. просил суд заключить Ирину Земцову под стражу с залогом в 50 млн грн. Суд отказал и назначил альтернативу — 7 млн грн залога.

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