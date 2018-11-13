Сегодня 13 ноября 2018 года, 14:34

Банкротство физлиц сбережет психическое здоровье должников — Минюст

Кодекс Украины по процедурам банкротства, принятый 18 октября этого года, предусматривает возможность банкротства физических лиц, не являющихся предпринимателями.

Об этом заявил генеральный директор Директората в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов Министерства юстиции Украины Илья Черногоренко в своей колонке в издании «Экономическая правда», пишет сайт Минюста.

По словам Ильи Черногоренко, концептуальная разница между банкротством юридического лица и банкротством физического лица состоит в том, что банкротство юридического лица вызвано сугубо экономическими факторами, тогда как банкротство физического лица — как экономическими факторами, так и гуманитарной эмпатией — попыткой государства защитить конкретное физическое лицо от финансовой трагедии.

Банкротство, как возможное спасение от финансовой трагедии, во-первых, уменьшит уровень угрозы психическому здоровью (депрессии, социальной самоизоляции, суицидальных настроений) должников, которые не способны выйти из долговой ямы. Во-вторых, адекватная процедура выхода из долговой ямы предотвратит не только уменьшение риска психологических расстройств самих должников, но и их детей, которые с раннего возраста могут жить в атмосфере давления кредиторов.

«Какая польза от института банкротства физического лица для общества в целом? Во-первых, перспектива банкротства будет дисциплинировать кредиторов. Во-вторых, банкротство физического лица направлено на то, чтобы вернуть должника от статуса жертвы общества к статусу полноценного его участника. В-третьих, институт банкротства физических лиц, как правило, выполняет функцию «предохранительного клапана» в современных финансовых системах со значительными долговыми нагрузками», — пояснил генеральный директор Директората в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов.