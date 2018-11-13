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СМИ: в Словакии впервые выдвинули обвинения боевику, воюющему против Украины

13 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Словакии впервые выдвинули обвинения за участие в боевых действиях на Донбассе против украинской армии. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информацию словацкой полиции в Facebook.

Сообщается, что правоохранители обвинили гражданина Словакии Марио Р. в участии в боевых действиях в составе организованной вооруженной группы на территории Украины. Это первый случай, когда словака обвинили в наемничестве и преступлениях против украинской армии.

Также сообщается, что обвиняемый с июля 2015 года по настоящее время воюет в составе боевиков в Донецкой области. На родине ему грозит до восьми лет лишения свободы. Отметим, что в сепаратистских СМИ время от времени упоминается «доброволец» Марио Рейтман («Габчик»).

Напомним: ранее сообщалось, что в Беларуси приговорили к двум годам колонии боевика террористической организации «Луганская народная республика».

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